Hainan da China protege o ecossistema da floresta tropical, preserva a cultura étnica

O Condado Autônomo de Changjiang Li, situado no coração da Ilha de Hainan, sediou recentemente a série de atividades experimentais "A Floresta Tropical e Você" de 2025. O evento apresentou a integração dinâmica das conquistas de conservação da floresta tropical do condado com sua rica herança cultural étnica, com um programa diversificado que incluiu apresentações na floresta tropical local, caminhadas de caridade lideradas por campeões olímpicos, escalada aventureiras em rochas, caminhadas em rios, e simpósios internacionais.

O evento atraiu convidados ilustres e especialistas de organizações globais líderes, como a UNESCO, a União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN), o Serviço de Parques Nacionais dos EUA e o Instituto Hainan de Parques Nacionais, com a participação dos convidados em discussões aprofundadas sobre a conservação da biodiversidade e o desenvolvimento sustentável. Também foi divulgada a edição chinesa da Resolução Global sobre o Fortalecimento da Conservação de Gibões por meio da Ação Colaborativa, que contribuiu com informações valiosas sobre a proteção ecológica global e os esforços de desenvolvimento sustentável. Além disso, três campeões olímpicos chineses, atuando como educadores voluntários do Parque Nacional, lideraram mais de 1.000 voluntários em uma caminhada de 10 km, em defesa da conservação ecológica por meio de ações concretas.

O condado de Changjiang também introduziu uma série de rotas turísticas premium para florestas tropicais centradas nos seus quatro marcos ecológicos: Mt. Bawang, Wangxia Town, Qizi Bay e Haiwei National Wetland Park. Essas rotas integram paisagens naturais com aldeias culturais, oferecendo aos visitantes globais uma experiência imersiva nas características ecológicas e culturais únicas caracterizadas pela convergência da montanhas com o mar.

Localizada no maior porto de livre comércio do mundo, a floresta tropical de Hainan é mais concentrada, mais diversificada, mais bem preservada e mais extensa da China continental.

Nos últimos anos, o Parque Nacional da Floresta Tropical de Hainan teve progressos significativos na restauração ecológica, desenvolvimento verde, educação e conservação integradas e sinergia parque-comunidade, salvaguardando efetivamente a autenticidade e a integridade deste ecossistema vital de floresta tropical.

Mais notavelmente, o gibão de Hainan - classificado pela IUCN como "a espécie de primatas mais ameaçadas do mundo" - teve uma recuperação notável. Sua população se recuperou da beira da extinção para sete grupos, totalizando 42 animais, representando a única população de gibões em crescimento contínuo em todo o mundo.

