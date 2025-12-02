Brunswick Exploration annonce un placement privé sans courtier de 1,5 M$

NE PAS DISTRIBUER AUX SERVICES DE FIL DE PRESSE DES ÉTATS-UNIS NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS

MONTRÉAL, 02 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Brunswick Exploration Inc. (TSX-V: BRW, OTCQB: BRWXF; « BRW » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer un placement privé sans courtier (le « placement ») d’un maximum de 7 500 000 actions ordinaires de la Société devant être émises à titre d'« action accréditive » au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) (la « loi de l’impôt ») et de la Loi sur les impôts (Québec) (les « actions accréditives» ) au prix de 0,20 $ par action accréditive pour un produit brut pouvant atteindre 1 500 000 $.

Killian Charles, président et chef de la direction de BRW, a commenté: « Après les résultats exceptionnels de notre première campagne à Anatacau, nous retournerons au début du premier trimestre pour lancer un programme de forage de 2 500 à 3 000 mètres. Nous voyons un potentiel considérable pour poursuivre l’expansion des pegmatites connues et identifier de nouvelles cibles à l’échelle du projet. Avec la prochaine estimation des ressources à Mirage, nous croyons que BRW connaîtra un début d’année prometteur dans l’ensemble de son portefeuille au Québec, au Groenland, en Arabie saoudite et au-delà. »

La Société prévoit utiliser le produit du placement pour la deuxième phase de sa campagne de forage au projet Anatacau, situé dans la région d’Eeyou Istchee–Baie-James, au Québec. Le produit de la vente des actions accréditives sera utilisé pour engager des «dépenses d'exploration au Canada» telles que définies au paragraphe 66.1(6) de la loi de l’impôt et des «dépenses minières de minéral critique déterminées» telles que définies au paragraphe 127(9) de la loi de l’impôt. Ce produit fera l’objet d’une renonciation en faveur des souscripteurs avec une date effective au plus tard le 31 décembre 2025, pour un montant total au moins égal au montant total du produit brut provenant de l'émission d’actions accréditives.

Le clôture du placement est prévue pour le ou vers le 16 décembre 2025 et est assujettie à certaines conditions, y compris, mais sans s'y limiter, l'obtention de toutes les approbations nécessaires dont l'approbation de la Bourse de croissance TSX.

Les actions accréditives seront assujetties à une période de restriction à la revente de quatre mois et un jour. Les actions accréditives n'ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu du United States Securities Act ou de toute loi étatique sur les valeurs mobilières et, par conséquent, ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis que conformément aux exigences d'enregistrement du U.S. Securities Act et des exigences étatiques applicables en matière de valeurs mobilières ou en vertu d'exemptions de celles-ci. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'achat de titres dans aucune juridiction.

À propos de Brunswick Exploration Inc.

BRW est une société d’exploration minière basée à Montréal axée sur l’exploration primaire du lithium, un métal essentiel à la décarbonation mondiale et à la transition énergétique. L’entreprise fait progresser rapidement son vaste portefeuille de propriétés de lithium en phase d’exploration de base au Québec (Mirage et Anatacau), au Groenland (Nuuk Lithium) et en Arabie saoudite.

Relations avec les investisseurs / Demandes d’information

Killian Charles, président (info@BRWexplo.com)

Mise en garde à propos des informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières, qui sont basées sur les attentes, les estimations et les projections en date du présent communiqué de presse. Ces informations prospectives comprennent, sans s'y limiter, des déclarations concernant les attentes de la Société en ce qui concerne l'utilisation du produit du placement et l'utilisation des fonds disponibles après la réalisation du placement; la clôture du placement ainsi que la date de cette clôture. Les informations prospectives impliquent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les évènements réels, les résultats, les performances, les perspectives et les opportunités diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou implicites dans ces informations prospectives. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents des informations prospectives comprennent notamment, sans s’y limiter, les délais ou l’incapacité d’obtenir les autorisations gouvernementales, environnementales ou autres requises pour les projets; les incertitudes quant à la disponibilité et au coût du financement requis dans l’avenir; les changements sur les marchés des capitaux propres; l’inflation; les fluctuations des prix des matières premières; les délais dans le développement des projets; les autres risques inhérents au secteur de l’exploration et du développement minier; ainsi que les risques décrits dans les documents publiés par la Société déposés sur SEDAR+ à l’adresse : www.sedarplus.ca. Bien que la Société soit d’avis que les hypothèses et les facteurs pris en compte lors de la préparation des informations prospectives dans le présent communiqué de presse sont raisonnables, l’on ne devrait pas accorder d’importance indue à ces informations, lesquelles s’appliquent uniquement en date du présent communiqué de presse, et aucune assurance ne peut être donnée à l’effet que ces évènements se produiront dans les délais indiqués ni à tout autre moment. La Société décline toute intention ou obligation d’actualiser ou de réviser toute information prospective, que ce soit pour tenir compte de nouveaux renseignements, d’évènements futurs ou pour toute autre raison, sauf si requis par la loi.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) déclinent toute responsabilité concernant la véracité ou l’exactitude du présent communiqué de presse.