Moomoo Bekerjasama dengan MOON ATS® Milik OTC Markets untuk Meluaskan Dagangan 24 Jam bagi Pelabur Runcit

NEW YORK, Dec. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM), pengendali pasaran dikawal selia bagi lebih 12,000 sekuriti AS dan global, bersama Moomoo, sebuah platform pelaburan dan dagangan global terkemuka dengan lebih 28 juta pengguna di seluruh dunia, hari ini mengumumkan pencapaian besar dalam pelaburan runcit. Moomoo secara rasmi telah mengintegrasikan MOON ATS® milik OTC Markets, sekaligus memberikan akses pasaran 24 jam tanpa gangguan untuk pelabur di seluruh dunia.

Kemajuan ini memberikan cerapan masa nyata terhadap kecairan semalaman dan harga, di samping membolehkan pelabur berdagang sekuriti yang disenaraikan di bursa utama AS pada waktu malam melalui MOON ATS®. Penawaran ini memenuhi permintaan global yang semakin meningkat terhadap waktu dagangan yang dilanjutkan, khususnya dalam kalangan peserta runcit dan institusi di Asia.

“Dengan mengintegrasikan MOON ATS® ke dalam platform dagangan 24 jamnya, Moomoo memperkasa lebih ramai pelabur individu dengan memperluas akses pasaran global,” kata Cromwell Coulson, Ketua Pegawai Eksekutif OTC Markets Group. “Waktu dagangan yang diperluas membolehkan pelabur runcit, bukan hanya profesional, menikmati lebih banyak peluang merentasi benua dan zon masa.”

“Di Moomoo, kami telah melihat peningkatan ketara dalam permintaan terhadap keupayaan dagangan semalaman daripada pelanggan kami di pelbagai pasaran,” kata Neil McDonald, Ketua Pegawai Eksekutif Moomoo AS. “Pelabur runcit mahukan lebih banyak fleksibiliti serta akses pasaran yang lebih luas sepanjang masa, dan kerjasama ini dengan OTC Markets adalah tindak balas langsung terhadap keperluan tersebut. Dengan mengintegrasikan MOON ATS®, kami memberikan nilai unik kepada pelanggan dengan membolehkan mereka bertindak lebih tepat pada peluang, tanpa mengira lokasi atau waktu.”

Kerjasama ini mengukuhkan komitmen Moomoo untuk menyediakan ciri dagangan termaju, data bertaraf profesional serta cerapan praktikal kepada pelabur di Singapura, Australia, New Zealand, Jepun, Malaysia, Amerika Syarikat, Kanada dan seterusnya — merapatkan jurang zon masa serta memperluas capaian pasaran global.

Ia dibina atas hubungan berbilang tahun yang bermula pada 2018 dengan jenama saudara Moomoo di Hong Kong, yang pada mulanya memberi tumpuan kepada penyediaan data pasaran masa nyata untuk sekuriti OTCQX®, OTCQB® dan Pink® di pasaran Asia-Pasifik.

Perihal OTC Markets Group

OTC Markets Group (OTCQX: OTCM) mengendalikan pasaran yang dikawal selia untuk perdagangan 12,000 sekuriti AS dan antarabangsa. Piawaian pendedahan dipacu data kami membentuk asas pasaran awam kami: OTCQX® Best Market, OTCQB® Venture Market, OTCID Basic Market dan Pink Limited™ Market.

OTC Link® Alternative Trading Systems (ATS) kami menyediakan infrastruktur pasaran kritikal yang diperlukan oleh broker-dealer untuk memudahkan dagangan. Model inovatif kami menawarkan syarikat akses yang lebih cekap ke pasaran kewangan AS. OTC Link ATS, OTC Link ECN, OTC Link NQB dan MOON ATS® masing-masing ialah ATS yang dikawal selia oleh SEC, dikendalikan oleh OTC Link LLC, sebuah broker-dealer berdaftar dengan FINRA dan SEC serta ahli SIPC.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang cara kami mewujudkan pasaran yang lebih berinformasi dan cekap, Layari www.otcmarkets.com .

Perihal Moomoo

Moomoo ialah platform pelaburan dan dagangan global terkemuka yang berdedikasi untuk memperkasa pelabur dengan alat mesra pengguna, data serta cerapan. Platform kami direka untuk menyediakan maklumat serta teknologi penting, membolehkan pengguna membuat keputusan pelaburan yang lebih tepat dan termaklum. Dengan alat carta tercanggih dan ciri analisis bertaraf profesional, Moomoo berkembang seiring dengan pengguna kami, sekaligus membina komuniti dinamik di mana pelabur boleh berkongsi, belajar serta berkembang bersama.

Diasaskan di Amerika Syarikat, Moomoo telah meluaskan kehadiran globalnya untuk memberi perkhidmatan kepada pelabur di pelbagai pasaran termasuk Singapura, Australia, Jepun, Kanada, Malaysia dan New Zealand. Sebagai anak syarikat kepada sebuah syarikat tersenarai di Nasdaq, Moomoo dipercayai oleh lebih 28 juta pelabur di seluruh dunia dan telah menerima pengiktirafan daripada institusi kewangan serta penerbitan terkemuka atas inovasi dan kebolehpercayaannya.

Untuk maklumat lanjut, sila layari laman web rasmi Moomoo di www.moomoo.com .

Pembentangan ini adalah untuk tujuan maklumat dan pendidikan sahaja dan bukan merupakan cadangan atau sokongan terhadap mana-mana pelaburan atau strategi pelaburan tertentu. Maklumat pelaburan yang disediakan dalam kandungan ini adalah bersifat umum, semata-mata untuk tujuan ilustrasi dan mungkin tidak sesuai untuk semua pelabur. Ia disediakan tanpa mengambil kira tahap pengetahuan kewangan, keadaan kewangan, objektif pelaburan, jangka masa pelaburan atau toleransi risiko setiap pelabur individu. Anda harus mempertimbangkan kesesuaian maklumat ini dengan mengambil kira keadaan peribadi anda sebelum membuat sebarang keputusan pelaburan. Prestasi pelaburan lampau tidak menunjukkan atau menjamin kejayaan masa hadapan. Pulangan akan berbeza dan semua pelaburan membawa risiko, termasuk kehilangan modal pokok. Moomoo tidak membuat sebarang representasi atau jaminan berhubung kesesuaian, kelengkapan, ketepatan atau garis masa kandungan di atas untuk sebarang tujuan tertentu.

Berdagang semasa Sesi Dagangan Lanjutan membawa risiko unik, seperti turun naik harga yang lebih tinggi, kecairan yang lebih rendah, jurang bida/tawaran yang lebih luas serta keterlihatan pasaran yang terhad dan mungkin tidak sesuai untuk semua pelabur. Moomoo Financial Inc. tidak dapat menjamin bahawa pesanan Dagangan Lanjutan akan dilaksanakan pada harga terbaik bagi mana-mana sekuriti atau bahawa sebarang pesanan tersebut, termasuk pesanan pasaran, akan dilaksanakan. Moomoo ialah aplikasi maklumat kewangan dan dagangan yang ditawarkan oleh Moomoo Technologies Inc. Di Amerika Syarikat, produk dan perkhidmatan sekuriti di Moomoo ditawarkan oleh Moomoo Financial Inc., Ahli FINRA/SIPC.