Moomoo 與 OTC Markets 的 MOON ATS® 合作，擴展其為零售投資者而設的 24 小時交易服務

紐約, Dec. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 為超過 12,000 隻美國及全球證券在受監管市場營運的 OTC Markets Group Inc.（OTCQX: OTCM），與擁有超過 2,800 萬全球用戶的領先全球投資與交易平台 Moomoo，今天公佈零售投資領域的一大重要成就。 Moomoo 正式接通 OTC Markets 的 MOON ATS®，讓全球投資者流暢無縫地全天候接入市場。

此進展提供對隔夜流動性及價格的即時洞察分析，並讓投資者透過 MOON ATS® 於夜間交易在美國主要交易所上市的證券。 此服務迎合全球對擴展交易時段不斷攀升的需求，特別滿足亞洲地區的零售及機構參與者所需。

OTC Markets Group 行政總裁 Cromwell Coulson 表示：「透過將 MOON ATS® 整合至其 24 小時交易平台，Moomoo 正擴闊全球市場接入，讓更多個人投資者有能力投資。 延長交易時段為專業人士以至零售投資者，可在跨洲及跨時區享有更大機遇。」

Moomoo US 行政總裁 Neil McDonald 指出：「Moomoo 發現不同市場客戶對隔夜交易功能的需求大幅增長。 零售投資者希望更靈活、更廣泛地全天候接入市場，而此次與 OTC Markets 的合作正好能夠直接回應需求。 透過整合 MOON ATS®，我們向客戶賦予獨特價值，讓其何時何地都能及時把握機遇。」

此次合作加強 Moomoo 的承諾，專注為新加坡、澳洲、紐西蘭、日本、馬來西亞、美國、加拿大及其他地區的多元投資者提供先進交易功能、專業級數據及實際可行的洞察分析，當中跨越時區並擴展全球市場的覆蓋範圍。

此舉延續自 2018 年起與 Moomoo 香港姊妹品牌的多年合作，最初聚焦於為亞太地區的 OTCQX®、OTCQB® 及 Pink® 證券提供即時市場資訊。

關於 OTC Markets Group

OTC Markets Group (OTCQX: OTCM) 在受監管市場營運，提供 12,000 隻美國及國際證券的交易。 我們以數據為本的披露標準，奠定我們公開市場的基礎：OTCQX® 最佳市場、OTCQB® 創業市場、OTCID 基本市場和 Pink Limited™ 市場。

我們的 OTC Link® 另類交易系統 (ATS) 提供重要的市場基礎設施，經紀交易商可以藉此來促進交易。 我們的創新模式讓企業更有效地進入美國金融市場。 OTC Link ATS、OTC Link ECN、OTC Link NQB 和 MOON ATS® 均是受美國證券交易委員會 (SEC) 監管的另類交易系統，由 OTC Link LLC 營運，該公司是經美國金融業監管局 (FINRA) 和 SEC 註冊的經紀交易商，亦是證券投資者保護公司 (SIPC) 的成員。

如欲進一步了解我們如何建立更全面、更高效的市場，請瀏覽 www.otcmarkets.com 。

關於 Moomoo

Moomoo 是領先的全球投資與交易平台，致力為投資者提供簡單易用的工具、數據及洞察分析。 我們的平台旨在提供必要的資訊與科技，有助用戶作出明智的投資決策。 憑著先進圖表工具、專業級分析功能，Moomoo 與用戶共同發展，培育出充滿活力的社群，讓投資者可在此互相分享、積極學習、共同成長。

Moomoo 創立於美國，現已擴展全球業務，為包括新加坡、澳洲、日本、加拿大、馬來西亞及紐西蘭在內的多個市場投資者提供服務。 Moomoo 為 Nasdaq 上市公司的子公司，深受全球超過 2,800 萬投資者的信賴，並以其創新可靠表現贏得頂尖金融機構及刊物的認可。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 Moomoo 的官方網站： www.moomoo.com 。

本文僅供資訊參考與教育用途，並非對任何特定投資或投資策略的推薦或認可。 本內容提供的投資資訊屬一般性質，嚴格限於說明用途，未必全面適合所有投資者。 資訊提供並無考慮個別投資者的財務專業程度、財務狀況、投資目標、投資期或風險承受能力。 作出任何投資決策前，您應考慮自身相關的個人狀況，判斷資訊適合與否。 過往投資表現並不預示或保證未來成功。 回報各有不同，所有投資均有風險，可能導致損失本金。 就上述內容對於任何特定目的的充分性、完整性、準確性或時效性，Moomoo 概不作出任何聲明或保證。

在延長交易時段交易附帶特有風險，包括價格波動更大、流動性較低、買賣價差更闊以及市場透明度較低，且未必適合所有投資者。 Moomoo Financial Inc. 無法保證延長交易時段的訂單能以任何特定證券的最佳價格成交，或保證此類訂單（包括市價單）必定會獲執行。 Moomoo 是由 Moomoo Technologies Inc. 提供的金融資訊與交易應用程式。在美國，Moomoo 上的證券產品及服務由 FINRA/SIPC 旗下會員 Moomoo Financial Inc. 提供。