MoneyHero Group 與 HashKey Group 合作 擴展香港數字資產財富產品組合

香港, Dec. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- MoneyHero Limited（NASDAQ：MNY）（「MoneyHero」或「本公司」），大東南亞地區領先的科技及 AI 驅動的個人理財整合與比較平台、兼數字保險經紀服務提供商，今日宣布與領先的數字資產公司 HashKey Group（「HashKey」）展開合作，進一步擴展其在香港的數字資產財富產品組合。HashKey旗下的 HashKey Exchange 是香港領先的持牌數字資產交易所。

本次合作將進一步鞏固 MoneyHero 在香港現有的數字資產財富產品供應，並擴大其與香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）持牌機構的合作夥伴網絡。透過與HashKey等證監會持牌平台的合作，消費者將可享有更豐富多元的產品選擇，涵蓋保險、股票及個人貸款等領域，協助大眾作出更明智、更具資訊依據的財務決策。

這項合作呼應了香港作為亞洲最具前瞻性、規管完善的數字資產市場之一的地位，並配合香港特區政府於「香港數字資產發展政策宣言2.0」中提出的願景，以及近期在本地推行的穩定幣監管制度。這一系列政策促進了本地數字資產生態系統的蓬勃發展及大眾對數字資產日益增長的興趣，MoneyHero 與 HashKey 亦正把握這一契機，攜手提升消費者對數字資產產品的可及性，助力香港成為金融創新的樞紐。

MoneyHero Group 首席商務官 Shravan Thakur 表示：「我們非常榮幸能與 亞洲數字資產領域的領導者 HashKey 合作，持續強化我們在香港的數字資產財富產品組合，並為大眾參與合規、受監管的數字資產經濟提供更多途徑。隨著我們與如 HashKey 等持牌領先機構合作，為高活躍用戶群體提供更多數字資產選擇，不僅鞏固了我們的產品優勢，更為消費者建構更具韌性的財務未來。這項合作亦符合 MoneyHero 致力發展區內最全面個人理財生態圈的策略，讓用戶無縫連接傳統銀行、保險及新一代數字金融解決方案。」

​​​​關於 MoneyHero 集團

MoneyHero Limited（納斯達克：MNY）是一家以科技及 AI 驅動的個人理財整合與比較平台，為消費者提供可實踐的見解，幫助他們自信地發掘、比較並選擇最合適的金融產品，以數據智能和無縫數碼體驗橫跨保險及銀行解決方案。該公司的業務遍及新加坡、香港、台灣和菲律賓。 其品牌組合包括 B2C 平台 MoneyHero、SingSaver、Money101、Moneymax 和 Seedly，以及 B2B 平台 Creatory。 該公司亦持有馬來西亞金融科技公司 Jirnexu Pte. Ltd. 的股權， 其為 Jirnexu Sdn. Bhd. 的母公司， 即馬來西亞最大型 B2C 營運平台 RinggitPlus 的營運商。 MoneyHero 截至 2025 年 6 月 30 日擁有超過 270 個商業合作夥伴；截至 2025 年 6 月 30日止 3 個月，其平台每月獨立用戶數為 530 萬。 該公司的贊助人包括 PayPal、Palantir Technologies 和 Founders Fund 聯合創始人 Peter Thiel，以及香港商人、盈科拓展集團創始人兼董事長李澤楷。詳情請瀏覽： www.MoneyHeroGroup.com 。

前瞻性陳述

本文件包含符合美國聯邦證券法定義之「前瞻性陳述」，並載有若干財務預測與展望。除歷史事實陳述外，本文件所載所有陳述（包括但不限於關於本公司成長策略、未來營運成果與財務狀況、市場規模、產業趨勢及成長機會之陳述）均屬前瞻性陳述。不應過度依賴此類前瞻性陳述。

免責聲明

本公司及其子公司未持有證監會發出的任何牌照，亦不從事《證券及期貨條例》（香港法例第571章）定義的任何受規管活動。本新聞稿僅供資訊用途，不構成亦無意構成向香港公眾提供任何證券、投資或其他受規管服務的要約或邀請。