Bitget Melancarkan MONAD On-Chain Earn dan 800,000 MON Ganjaran Dagangan sempena Penyenaraian MON di Universal Exchange

VICTORIA, Seychelles, Dec. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, Universal Exchange (UEX) terbesar di dunia, meraikan penyenaraian Monad (MON) dengan promosi berganda yang membolehkan pengguna memperoleh pulangan on-chain yang tinggi sambil bersaing untuk merebut sebahagian daripada kumpulan ganjaran dagangan spot sebanyak 800,000 MON. Kempen ini mencerminkan usaha Bitget untuk menawarkan cara yang lebih mudah dan lebih menguntungkan untuk terlibat dengan ekosistem baharu ketika minat terhadap pembangunan modular L1 semakin meningkat.

MON kini tersedia di Bitget dengan langganan On-chain Earn dibuka pada kadar promosi APR sebanyak 20% dari 30 November hingga 7 Disember (UTC+8). Pengguna boleh melanggan secara fleksibel melalui antara muka On-chain Earn Bitget di web dan aplikasi, menjadikannya salah satu titik kemasukan paling mudah ke dalam ekosistem Monad semasa pelancaran. Apabila promosi berakhir pada tengah hari 7 Disember, kadar akan kembali kepada kadar asas standard yang dipaparkan di halaman produk tersebut.

Selari dengan itu, Bitget membuka kumpulan ganjaran dagangan sebanyak 800,000 MON untuk pengguna yang mengumpul jumlah MON yang layak antara 24 November hingga 7 Disember. Sistem rakaman harian akan merekodkan peningkatan bersih dalam kedudukan MON Earn pengguna dan purata baki baharu akan menjadi asas untuk pengiraan airdrop individu. Ganjaran diagihkan secara berkadar, membolehkan pedagang baharu dan berpengalaman bersaing secara adil sepanjang tempoh kempen. Airdrop akan diagihkan dalam tempoh lima hari bekerja selepas acara ditutup.

“MON ialah tambahan yang menarik kerana ia mewakili bab seterusnya dalam reka bentuk blockchain berprestasi tinggi,” kata Gracy Chen, Ketua Pegawai Eksekutif Bitget. “Pengguna mahukan utiliti, hasil serta penyertaan sebenar, dan program On-chain Earn serta dagangan kami direka untuk memberikan mereka peluang yang bermakna sejak hari pertama.”

Pelancaran MON berlaku tepat sebelum Bitget mengembangkan rangkaian POS Earn, yang memperkenalkan produk staking baharu untuk pengguna yang mengutamakan pulangan yang boleh dijangka dan disandarkan aset. Sebagai Universal Exchange yang terus menyatukan CeFi, DeFi dan saluran pembayaran dalam satu persekitaran, produk ini memberikan pengguna laluan yang lebih lancar dan intuitif ke arah pendapatan on-chain tanpa halangan kerumitan yang lazim.

Promosi MON menandakan satu lagi langkah dalam pendekatan Bitget terhadap penerimaan UEX: memberikan pengguna cara berhalangan rendah untuk berinteraksi dengan token, pulangan melalui mekanisme on-chain sebenar serta mendapat manfaat daripada aktiviti dagangan dengan cara yang lebih mudah diakses dan tidak menggentarkan. Dengan lebih banyak pelancaran yang dirancang pada bulan Disember, Bitget terus memperkukuh tawaran pulangan, kecairan dan alat penemuan ke dalam satu titik kemasukan bersatu untuk generasi baharu penyertaan on-chain.

Ditubuhkan pada 2018, Bitget ialah Universal Exchange (UEX) terbesar di dunia, yang berkhidmat kepada lebih 120 juta pengguna dengan akses kepada berjuta-juta token kripto, saham bertoken, ETF dan aset dunia sebenar yang lain, sambil menawarkan akses masa nyata kepada harga Bitcoin, harga Ethereum, harga XRP serta harga mata wang kripto lain, semuanya dalam satu platform tunggal.

Bitget sedang memacu penggunaan kripto melalui perkongsian strategik, antaranya berperanan sebagai Rakan Kongsi Kripto Rasmi Liga Bola Sepak Terunggul Dunia, LALIGA dalam pasaran TIMUR, SEA dan LATAM.

