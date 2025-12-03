Bitget lança MONAD On-Chain Earn e 800.000 recompensas de troca MON enquanto o MON é listado na Bolsa Universal

VICTORIA, Seychelles, Dec. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Bitget, a maior Bolsa Universal (UEX) do mundo, está marcando a listagem do Monad (MON) com uma promoção dupla que permite aos usuários obter altos rendimentos on-chain enquanto competem por uma participação em um pool de recompensas de 800.000 MON por meio de negociação à vista. A campanha reflete o esforço da Bitget para oferecer aos usuários formas mais simples e gratificantes de se envolver com novos ecossistemas, à medida que o interesse pelo desenvolvimento modular L1 aumenta.

O MON já está disponível na Bitget com assinaturas On-chain Earn abertas com uma APR promocional de 20% de 30 de novembro a 7 de dezembro (UTC+8). Os usuários podem se inscrever de forma flexível através da interface On-chain Earn da Bitget, tanto na web quanto no aplicativo, tornando-a um dos pontos de entrada mais fáceis para o ecossistema do Monad no lançamento. Quando a promoção termina ao meio-dia do dia 7 de dezembro, as tarifas retornam ao padrão básico exibido na página do produto.

Paralelamente, a Bitget está abrindo um pool de negociação de 800.000 MON para usuários que acumularem uma quantidade qualificada de MON entre 24 de novembro e 7 de dezembro. Um sistema diário de snapshot registra aumentos líquidos nas posições MON Earn dos usuários, e o novo saldo médio se torna a base para calcular os airdrops individuais. As recompensas escalam proporcionalmente, permitindo que tanto traders iniciantes quanto experientes possam competir de forma justa durante todo o período da campanha. Os airdrops são distribuídos em até cinco dias úteis após o encerramento do evento.

“O MON é uma adição empolgante porque representa o próximo capítulo do design de blockchain focado no desempenho,” disse Gracy Chen, CEO da Bitget. “Os usuários querem utilidade real, rendimento real e participação real, e nossos programas de On-chain Earn e negociação são projetados para lhes oferecer oportunidades significativas desde o primeiro dia.”

O lançamento do MON chega logo antes da ampliada linha POS Earn da Bitget, que traz uma nova suíte de produtos de staking projetados para usuários que preferem rendimentos previsíveis e lastreados por ativos. À medida que a Bolsa Universal continua unificando CeFi, DeFi e trilhos de pagamento em um único ambiente, esses produtos oferecem aos usuários um caminho mais suave e intuitivo para ganhar on-chain, sem as barreiras habituais de complexidade.

As promoções MON marcam mais um passo na abordagem da Bitget para a adoção do UEX: oferecendo aos usuários uma forma de baixa fricção de interagir com tokens, ganhar por meio de mecânicas reais on-chain e se beneficiar da atividade de negociação de maneiras acessíveis, em vez de intimidadoras. Com mais lançamentos planejados para dezembro, a Bitget continua a integrar ferramentas de rendimento, liquidez e descoberta em um ponto de entrada unificado para a próxima geração de participação on-chain.

Para mais detalhes, acesse aqui.

