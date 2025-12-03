MON 於全景交易所上市，Bitget 同步啟動 MONAD 鏈上賺幣功能及 80 萬 MON 交易獎勵活動

塞舌爾維多利亞, Dec. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最具規模的全景交易所 (Universal Exchange, UEX) Bitget 以雙重推廣活動慶祝 Monad (MON) 上市，讓用戶賺取高額鏈上收益，同時透過現貨交易競逐 80 萬 MON 獎勵池的份額。是次活動反映 Bitget 對模組化 L1 發展關注度有所提升，讓用戶以更簡易、回報更佳的方式投入新生態系統。

MON 現已於 Bitget 上架，鏈上賺幣認購於 11 月 30 日至 12 月 7 日 (UTC+8) 以推廣年利率 20% 開放。用戶可靈活透過 Bitget 網頁版及應用程式內的鏈上賺幣 (On-chain Earn) 介面認購，使其成為 Monad 生態系統啟動時其中一種最簡易的切入途徑。推廣活動於 12 月 7 日中午結束後，利率將恢復至產品頁面顯示的標準基準水平。

與此同時，Bitget 為在 11 月 24 日至 12 月 7 日期間累積合資格數量 MON 的用戶，開放一個 80 萬 MON 的交易獎池。每日快照系統會記錄用戶 MON 賺幣持倉的淨增長，並以平均新增結餘作為計算每位用戶空投獎勵的基準。獎勵按比例發放，讓新手交易者及交易老手都能在整個活動期間公平競爭。空投獎賞會在活動結束後五個工作天內派發。

Bitget 行政總裁 Gracy Chen 表示：「MON 的加入令人興奮，此代表了性能優先區塊鏈設計的嶄新篇章。用戶需要真正的實用價值、真實收益及實際參與，我們的鏈上賺幣及交易計劃旨在從第一天起就賦予意義重大的機遇。」

MON 的上市適逢 Bitget 擴充 POS 賺幣陣容之前，此為鍾情於資產支持可預測收益的用戶帶來一系列全新質押產品。隨著全景交易所持續將中心化金融 (CeFi)、去中心化金融 (DeFi) 及支付軌道統一於單一環境中，這些產品讓用戶更順暢、更直觀地賺取鏈上收益，擺脫常見的複雜障礙。

MON 推廣活動標誌著 Bitget 推動 UEX 普及上再進一步：讓用戶順暢無礙地參與代幣互動、透過真實鏈上機制賺取收益，並以親民便捷而非令人卻步的方式從交易活動中獲益。隨著 12 月計劃推出更多項目，Bitget 持續將收益、流動性與探索工具，層疊整合成為新一代鏈上參與的統一入口。

有關更多詳情，請瀏覽此處。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球最具規模的全景交易所 (UEX)，為超過 1.2 億用戶提供一站式平台，存取數以百萬計的加密代幣、代幣化股票、交易所買賣基金 (ETF) 以及其他現實世界資產，同時提供即時獲知比特幣價格、以太坊價格、瑞波幣價格及其他加密貨幣價格的功能。該生態系統致力協助用戶更明智地進行交易，提供由 AI 驅動的交易工具，實現比特幣、以太坊、Solana 與 BNB Chain 之間的相互操作性，並擴大對現實世界資產的存取。在去中心化層面，Bitget Wallet 是一款日常金融應用程式，旨在讓加密貨幣變得更簡單、更安全，並融入日常金融生活之中， 目前服務逾 8,000 萬用戶，連接區塊鏈基礎設施與現實世界金融，提供流暢整合出入金、交易、賺取及支付功能的一站式平台。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞、東南亞和拉丁美洲的加密貨幣官方合作夥伴。配合全球影響力策略，Bitget 與聯合國兒童基金會 (UNICEF) 攜手合作，目標在 2027 年或之前為 110 萬人提供區塊鏈教育。在電單車賽壇中，Bitget 是世界頂級賽事 MotoGP™ 的獨家加密貨幣交易所合作夥伴。

風險提示：數碼資產價格存在波動，並有可能出現巨大波幅。建議投資者只分配能承受損失的資金作投資。任何投資的價值可能會受到影響，而且財務目標有可能無法實現，或投資本金有可能無法收回。請務必徵詢獨立的財務意見，並慎重考慮個人的理財經驗和財務狀況。過往表現並非未來業績的可靠指標。對由此產生的任何潛在損失，Bitget 恕不承擔責任。本文中包含的一切內容均不應被視為財務建議。如需了解更多資訊，請參閱我們的使用條款。

