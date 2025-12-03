Forventede udbytter for 2025 for Investeringsforeningen Danske Invest Select









Bernstorffsgade 40

1577 København V

Telefon 33 33 71 71

Telefax 33 15 71 71

www.danskeinvest.dk









De foreløbigt beregnede, men ureviderede udbytter inklusive udbetalt acontoudbytte fremgår af nedenstående skema.

De endelige reviderede udbytter forventes godkendt den 3. februar 2026. Udbyttet fragår forventeligt i kursen på andelene den 4. februar 2026 og indgår forventeligt efter fradrag af en eventuel udbytteskat på investors konto den 6. februar 2026.

Afdeling/andelsklasse ISIN-kode Samlet udbytte i kr. pr. andel Heraf skattefrit udbytte kr. pr. andel Tidligere udbetalt

aconto-udbytte

kr. pr. andel Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted, klasse DKK d DK0016303936 0,00 0,00 0,00 Global Sustainable Future 3, klasse DKK d DK0060244408 4,40 0,00 0,00 Kommuner 4 DK0016205685 2,10 0,00 1,10

Yderligere oplysninger kan fås hos undertegnede.

Med venlig hilsen

DANSKE INVEST

MANAGEMENT A/S

Tina Hjorth Hetting

Head of Fund Structuring