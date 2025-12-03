Forventede udbytter for 2025 for Investeringsforeningen Danske Invest Select

 | Source: Danske Invest Select Danske Invest Select

 



Bernstorffsgade 40
1577 København V
Telefon 33 33 71 71
Telefax 33 15 71 71
www.danskeinvest.dk


De foreløbigt beregnede, men ureviderede udbytter inklusive udbetalt acontoudbytte fremgår af nedenstående skema.

De endelige reviderede udbytter forventes godkendt den 3. februar 2026. Udbyttet fragår forventeligt i kursen på andelene den 4. februar 2026 og indgår forventeligt efter fradrag af en eventuel udbytteskat på investors konto den 6. februar 2026.

Afdeling/andelsklasseISIN-kodeSamlet udbytte i kr. pr. andelHeraf skattefrit udbytte kr. pr. andelTidligere udbetalt
aconto-udbytte
kr. pr. andel
Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted, klasse DKK dDK0016303936               0,00   0,00       0,00       
Global Sustainable Future 3, klasse DKK dDK00602444084,400,000,00
Kommuner 4DK00162056852,100,00       1,10

Yderligere oplysninger kan fås hos undertegnede.

Med venlig hilsen

DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S

Tina Hjorth Hetting
Head of Fund Structuring


Recommended Reading