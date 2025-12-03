ORION OYJ
PÖRSSITIEDOTE – SISÄPIIRITIETO
3.12.2025 KLO 09.00
Sisäpiiritieto: Orion saa 180 miljoonan euron etappimaksun ja päivittää näkymäarviota vuodelle 2025
Orion Oyj on saanut tiedon, jonka mukaan yhtiö saa Nubeqa®-tuotteen myyntiin liittyvän 180 miljoonan euron etappimaksun, joka kirjataan vuoden 2025 viimeiselle vuosineljännekselle. Etappimaksun saamisen vuoksi Orion päivittää vuodelle 2025 annettua näkymäarviota sekä liikevaihdon että liikevoiton osalta.
Uusi näkymäarvio vuodelle 2025, annettu 3.12.2025
Liikevaihdon arvioidaan olevan 1 820–1 900 miljoonaa euroa.
Liikevoiton arvioidaan olevan 590–670 miljoonaa euroa.
Aiempi näkymäarvio vuodelle 2025, annettu 28.10.2025
Liikevaihdon arvioidaan olevan 1 640–1 720 miljoonaa euroa.
Liikevoiton arvioidaan olevan 410–490 miljoonaa euroa.
