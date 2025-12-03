ORION OYJ

PÖRSSITIEDOTE – SISÄPIIRITIETO

3.12.2025 KLO 09.00



Sisäpiiritieto: Orion saa 180 miljoonan euron etappimaksun ja päivittää näkymäarviota vuodelle 2025

Orion Oyj on saanut tiedon, jonka mukaan yhtiö saa Nubeqa®-tuotteen myyntiin liittyvän 180 miljoonan euron etappimaksun, joka kirjataan vuoden 2025 viimeiselle vuosineljännekselle. Etappimaksun saamisen vuoksi Orion päivittää vuodelle 2025 annettua näkymäarviota sekä liikevaihdon että liikevoiton osalta.

Uusi näkymäarvio vuodelle 2025, annettu 3.12.2025

Liikevaihdon arvioidaan olevan 1 820–1 900 miljoonaa euroa.

Liikevoiton arvioidaan olevan 590–670 miljoonaa euroa.

Aiempi näkymäarvio vuodelle 2025, annettu 28.10.2025

Liikevaihdon arvioidaan olevan 1 640–1 720 miljoonaa euroa.

Liikevoiton arvioidaan olevan 410–490 miljoonaa euroa.

Orion on suomalainen yli satavuotias lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Kehitämme, valmistamme ja markkinoimme ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Orionilla on laaja alkuperäislääkkeiden, geneeristen lääkkeiden sekä itsehoitotuotteiden valikoima. Lääketutkimuksemme ydinterapia-alueet ovat syöpäsairaudet ja kipu. Orionin kehittämiä alkuperäislääkkeitä käytetään muun muassa syöpien, neurologisten sairauksien sekä hengityselinsairauksien hoidossa. Orionin liikevaihto vuonna 2024 oli 1 542 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti noin 3 700 hyvinvoinnin rakentajaa maailmanlaajuisesti. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.