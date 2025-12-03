Communiqué de presse

Cession de 9 actifs immobiliers en Belgique

Paris, le 3 décembre 2025 Clariane (CLARI.PA – ISIN FR0010386334) : Clariane annonce aujourd’hui la cession d’un portefeuille d’actifs de santé situés en Belgique à Care Property Invest.

Ce portefeuille se compose des murs de 9 maisons de repos et de soins développées entre 2010 et 2025 et opérées par Korian Belgium. Ces maisons sont situées respectivement à Soignies (Wallonie), Heers, Lummen, Meldert, Diepenbeek, Heverlee, Halen, Lille et Hoeselt (Flandres).

Les établissements resteront exploités par Korian Belgium dans le cadre de contrats de bail conclus pour une durée de vingt ans.

La valeur des actifs cédés s’établit à 143 millions d’euros. Compte tenu du pourcentage de détention de Clariane dans ce portefeuille immobilier (52,2%), la quote-part revenant à Clariane s’établit à environ 74 millions d’euros.

Cette opération contribuera à la réduction l’endettement et du levier financier du Groupe, dans le prolongement du plan de renforcement de la structure financière finalisé en juillet dernier.





À propos de Clariane

Clariane est la première communauté européenne de soin dans les moments de fragilité. Elle est présente dans six pays : Allemagne, Belgique, Espagne, France, Italie et Pays-Bas.

Avec leurs différentes expertises, les 63 000 collaborateurs du Groupe travaillent chaque année au service de près de 900 000 personnes accompagnées et soignées dans trois grands domaines d’activités : les maisons de retraite médicalisées (Korian, Seniors Residencias...), les établissements et services de santé spécialisés (Inicea, Ita, Grupo 5…) ainsi que les domiciles et habitats partagés (Ages & Vie…).

Clariane est devenue en juin 2023 société à mission et a inscrit dans ses statuts une nouvelle raison d’être, commune à toutes ses activités : « Prendre soin de l’humanité de chacun dans les moments de fragilité ».

Le groupe Clariane est coté sur Euronext Paris, Section B, depuis novembre 2006. Le Groupe a intégré l’indice SBF 120 ainsi que l’indice CAC® SBT 1.5° le 23 septembre 2024.

Euronext ticker: CLARI.PA - ISIN: FR0010386334

Stéphane Bisseuil Benoît Lesieur

Directeur des Relations Investisseurs Directeur adjoint des Relations Investisseurs - ESG

+33 6 58 60 68 69 +33 6 64 80 15 90

stephane.bisseuil@clariane.com benoit.lesieur@clariane.com

Julie Mary Florian Bachelet

Responsable des relations presse Responsable des relations presse

06 59 72 50 69 06 79 86 78 23

julie.mary@clariane.com florian.bachelet@clariane.com

Pièce jointe