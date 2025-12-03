Investeringsforeningen PortfolioManager suspenderer handel med afdeling

I forbindelse med fusion den 4. december 2025 af PP Capital – Tactical Asset Allocation, kl n EUR, vil handelen i klassen være suspenderet fra og med den 3. december 2025 til og med den 4. december 2025.
|Afdelinger/andelsklasser i Investeringsforeningen PortfolioManager
|Fondskode
|Shortname
|PP Capital – Tactical Asset Allocation, kl n EUR
|DK0061274602
|PMICTAAKLNEUR
Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til undertegnede på tlf. 38 42 21 42.
Med venlig hilsen
Jan Steen Ahlberg, adm. direktør
Fundmarket A/S