Investeringsforeningen PortfolioManager suspenderer handel med afdeling

I forbindelse med fusion den 4. december 2025 af PP Capital – Tactical Asset Allocation, kl n EUR, vil handelen i klassen være suspenderet fra og med den 3. december 2025 til og med den 4. december 2025.

Afdelinger/andelsklasser i Investeringsforeningen PortfolioManager Fondskode Shortname PP Capital – Tactical Asset Allocation, kl n EUR DK0061274602 PMICTAAKLNEUR

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til undertegnede på tlf. 38 42 21 42.

Med venlig hilsen

Jan Steen Ahlberg, adm. direktør

Fundmarket A/S