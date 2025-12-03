To Nasdaq Copenhagen
3 December 2025
Nykredit Realkredit A/S – New final terms for Euro Medium Term Note Programme
Nykredit Realkredit A/S publishes final terms for an issue of NOK 850,000,000 Floating Rate Senior Non-Preferred Notes due December 2031, which are issued pursuant to Nykredit Realkredit A/S's €15,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme dated 8 May 2025.
The final terms dated 2 December 2025 and the Euro Medium Term Note Programme dated 8 May 2025 are available for download on Nykredit's website at nykredit.com/ir.
Enquiries may be addressed to Nykredit Realkredit A/S, Group Treasury, Morten Lisberg, Head of Group Treasury, tel +45 44 55 10 77, or Morten Bækmand Nielsen, Head of Investor Relations, tel +45 44 55 15 21.
Attachment