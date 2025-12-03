Bitget apoya el fútbol base en el Torneo Juvenil de LALIGA en Manila

VICTORIA, Seychelles, Dec. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la bolsa universal (UEX) más grande del mundo, participó en el Torneo Juvenil de LALIGA en Manila, y apoyó uno de los eventos de fútbol base más emocionantes de Asia, centrado en la promoción del deporte, la comunidad y el compañerismo. El torneo, celebrado del 14 al 16 de noviembre en el New Clark City Athletics Stadium, reunió a más de 7.000 jóvenes jugadores, familias y entrenadores durante tres días de competición, espíritu comunitario y desarrollo juvenil.

La presencia de Bitget se centró en crear un espacio acogedor para padres e hijos mediante su iniciativa Blockchain4Youth. El stand ofrecía una sencilla actividad de tanda de penales en la que los niños podían relajarse entre partido y partido, y los intentos exitosos se recompensaban con refrigerios gratuitos y artículos de la marca LALIGA x Bitget. Para muchas familias, se convirtió en un punto de encuentro fácil, que ofrecía sombra, agua y momentos de diversión en medio de un apretado calendario de torneos.

El evento se diseñó pensando exclusivamente en el valor para la comunidad. Bitget decidió apoyar un evento centrado en la disciplina, el trabajo en equipo y el espíritu deportivo, cualidades relacionadas de forma estrecha con las iniciativas de empoderamiento juvenil que la empresa lleva a cabo desde hace tiempo, en lugar de mostrar productos o plataformas. Durante todo el fin de semana, el stand atrajo largas filas de jóvenes participantes, lo que reforzó el ambiente festivo del torneo y creó puntos de contacto positivos con los padres y las comunidades de fútbol locales.

"Siempre he creído que el amor por el fútbol comienza a una edad temprana, a menudo en las calles o en estadios como este", afirmó Ignacio Aguirre, director de Marketing de Bitget. "Formar parte del Torneo Juvenil de LALIGA significa mucho para nosotros, porque se trata de apoyar la pasión en la edad en la que más importa. Estos niños juegan con alegría, ambición e imaginación, las mismas cualidades que forjan un futuro brillante, ya sea en el deporte o en otros ámbitos".

Después de las celebraciones del día del partido, las fiestas para ver los partidos y las iniciativas de divulgación en las escuelas durante todo el año, la activación fue la fase más reciente de la amplia colaboración de Bitget con LALIGA en Asia. Dado que Filipinas es una de las comunidades deportivas más activas del sudeste asiático, Bitget tuvo la oportunidad de contribuir de forma discreta y positiva a la competición, fomentando los lazos culturales sin utilizar mensajes comerciales.

Alianzas como esta demuestran la convicción de Bitget de que la tecnología y la cultura prosperan cuando se arraigan en comunidades auténticas, a medida que continúa desarrollándose para convertirse en una Bolsa Universal (UEX) integral. Una de las estrategias más importantes para fomentar la confianza y el desarrollo de los jóvenes en la zona sigue siendo el apoyo al deporte juvenil.

Acerca de Bitget

Fundada en 2018, Bitget es la bolsa universal (UEX) más grande del mundo, que presta servicio a más de 120 millones de usuarios con acceso a millones de tokens de criptomonedas, acciones tokenizadas, fondos cotizados de bolsa (ETF) y otros activos del mundo real, a la vez que ofrece acceso en tiempo real al precio del Bitcoin, precio del Ethereum, precio del XRP y otros precios de criptomonedas, todo en una sola plataforma. El ecosistema se compromete a ayudar a los usuarios a realizar operaciones de forma más inteligente con sus herramientas de operaciones basadas en IA, la interoperabilidad entre tokens en Bitcoin, Ethereum, Solana y BNB Chain, junto con un acceso más amplio a activos del mundo real. En cuanto a la descentralización, Bitget Wallet es una aplicación financiera para el día a día diseñada para que las criptomonedas sean sencillas, seguras y formen parte de las finanzas cotidianas. Esta billetera cuenta con más de 80 millones de usuarios, conecta la blockchain con las finanzas del mundo real, ofrece una plataforma todo en uno para rampas de entrada y salida, operar, ganar y pagar sin complicaciones.

Bitget impulsa la adopción de criptomonedas mediante alianzas estratégicas, como su papel como socio oficial de criptomonedas de la liga de fútbol más importante del mundo, LALIGA, en los mercados de ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO y LATINOAMÉRICA. En línea con su estrategia de impacto mundial, Bitget se ha aliado con UNICEF para apoyar la educación en blockchain de 1,1 millones de personas para 2027. En el mundo de los deportes motorizados, Bitget es la bolsa de criptomonedas socia exclusiva de MotoGP™, uno de los campeonatos más emocionantes del mundo.

Para más información, visite: el sitio web | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Para consultas de los medios, contacte: media@bitget.com

Advertencia de riesgo: Los precios de los activos digitales están sujetos a fluctuaciones y pueden experimentar una volatilidad significativa. Se aconseja a los inversores que solo asignen fondos que puedan permitirse perder. El valor de cualquier inversión puede verse afectado y existe la posibilidad de que no se alcancen los objetivos financieros ni se recupere el capital invertido. En cualquier caso, siempre debe buscarse orientación financiera independiente y tener muy en cuenta la experiencia y la solvencia financiera personal. La rentabilidad histórica no es un indicador confiable de resultados futuros. Bitget no acepta ninguna responsabilidad por las posibles pérdidas sufridas. La información aquí contenida no debe interpretarse como orientación financiera. Para más información, consulte nuestros Términos de uso.