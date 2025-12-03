Bitget 助力马尼拉 LALIGA 青少年锦标赛，支持草根足球发展

塞舌尔维多利亚, Dec. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最大的全景交易所 (UEX) Bitget 参与了在马尼拉举办的 LALIGA 青少年锦标赛，为这项聚焦体育推广、社区共建与团队协作的亚洲顶级草根足球赛事提供支持。本次赛事于 11 月 14 日至 16 日在新克拉克城田径体育场 (New Clark City Athletics Stadium) 举行，为期三天的赛事吸引了逾 7,000 名青少年球员、亲友团及教练参与，共同畅享竞技乐趣、传递社区精神、助力青少年成长。

Bitget 以其 Blockchain4Youth 计划为核心，为家长与孩子们打造一个温馨友好的互动空间。品牌展位设置了简易点球射门游戏，让孩子们能在赛事间隙放松身心，成功完成射门的参与者可获得免费茶点及 LALIGA 与 Bitget 联名周边礼品。对于众多家庭而言，该展位成为了便捷的集合点，在紧凑的赛事日程中提供了荫凉休息区、饮用水补给以及欢乐互动时光。

本次赛事的设计核心完全围绕社区价值展开。Bitget 选择支持这项以纪律性、团队协作和体育精神为核心理念的赛事，这些品质与公司长期推行的青年赋能计划高度契合，而非单纯进行产品或平台推广。整个周末，品牌展位前吸引了大批青少年参与者排起长队，既为赛事增添了浓厚的节日氛围，也为 Bitget 与家长群体及当地足球社区建立了积极的互动联结。

“我始终坚信，对足球的热爱往往始于年少之时，就在这样的街头或球场之上萌芽，” Bitget 首席营销官 Ignacio Aguirre 表示。“能够参与 LALIGA 青少年锦标赛对我们而言意义非凡，因为这意味着在孩子们成长的关键阶段支持他们的梦想。这些孩子在比赛中展现出的快乐、志向与想象力，正是塑造美好未来的核心品质——无论是在体育领域还是更广阔的人生舞台。”

在全年的赛事日庆祝活动、观赛派对及校园推广计划之后，此次联动活动是 Bitget 与 LALIGA 在亚洲范围内深化合作的最新阶段。鉴于菲律宾是东南亚体育氛围最浓厚的地区之一，Bitget 借此机会为赛事提供了低调而积极的支持，在不植入商业宣传信息的前提下，进一步促进了文化联结。

此类合作充分彰显了 Bitget 的核心信念：当技术与文化植根于真实社区时，方能实现蓬勃发展。这一理念正持续推动 Bitget 向综合性全景交易所转型。支持青少年体育事业，仍是在该地区建立信任、助力青少年成长的关键战略之一。

关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球最大的通用交易所 (UEX)，为超过 1.2 亿用户提供数百万种加密代币、代币化股票、ETF 及其他现实世界资产的交易渠道，同时为用户实时查看比特币价格、以太坊价格、XRP（瑞波币）价格等加密货币行情提供一站式服务。该生态系统致力于通过其 AI 赋能的交易工具、更广泛的现实世界资产渠道，以及比特币、以太坊、Solana 和 BNB 链上代币的互操作性，帮助用户更智能地交易。在去中心化领域，Bitget Wallet 是一款日常金融应用，其设计初衷是让加密货币变得简单、安全，并融入日常金融场景。该应用服务超 8,000 万用户，将区块链基础设施与现实世界金融连接起来，提供出入金、交易、理财与支付功能无缝衔接的一站式平台。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴。为了配合其全球影响力战略，Bitget 还携手联合国儿童基金会 (UNICEF)，计划在 2027 年前为 110 万人提供区块链教育支持。而在赛车运动领域，Bitget 则是世界上最激动人心的摩托车竞速锦标赛之一 MotoGP™ 的独家加密货币交易所合作伙伴。

