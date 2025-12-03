Nova Klúbburinn hf.: Framkvæmd endurkaupaáætlunar í viku 48

Í 48. viku 2025 keypti Nova Klúbburinn hf. 2.400.000 eigin hluti að kaupverði 10.380.000 kr. í samræmi við eftirfarandi:

DagsetningTímiKeyptir hlutirViðskiptaverð (gengi)Kaupverð (kr.)
24.11.202509:39600.0004,302.580.000
25.11.202509:42600.0004,302.580.000
26.11.202510:05600.0004,322.592.000
28.11.202514:13600.0004,382.628.000
Samtals2.400.000 10.380.000 

Viðskiptin eru í samræmi við endurkaupaáætlun Nova Klúbbsins sem tilkynnt var um í Kauphöll Íslands hf. þann 12. maí 2025. Endurkaup munu samkvæmt áætluninni nema að hámarki 550 milljónum kr. að kaupverði og mun áætlunin vera í gildi þar til því hámarki er náð, þó aldrei lengur en fram að aðalfundi félagins 2026.

Nova Klúbburinn átti 74.400.000 eigin hluti fyrir viðskiptin og á því að þeim loknum 76.800.000 hluti, eða um 2,16% af útgefnum hlutum í félaginu, og nemur heildarkaupverð þeirra 369.009.000 kr.

Framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar verður í samræmi við lög um hlutafélög, nr. 2/1995, 5. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 596/2014, um markaðssvik, sbr. lög um aðgerðir gegn markaðssvikum, nr. 60/2021, sem og framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar nr. 2016/1052/EB, sem hefur að geyma tæknilega skilmála varðandi endurkaupaáætlanir.

Nánari upplýsingar veitir Þórhallur Jóhannsson, fjármálastjóri Nova Klúbbsins, á fjarfestatengsl@nova.is


