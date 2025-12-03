Bitget mejora la negociación de acciones tokenizadas con la migración a la red BSC

VICTORIA, Seychelles, Dec. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la bolsa universal (UEX) más grande del mundo, está llevando la negociación de acciones tokenizadas al siguiente nivel al migrar sus tokens de acciones tokenizadas (serie Ondo) de Ethereum a la red BSC (BEP20) de alto rendimiento. Con el fin de mejorar la experiencia de los usuarios y reducir los costos, la plataforma también ha ampliado su promoción de operaciones sin comisiones hasta el 16 de enero de 2026.

Este cambio ofrece ventajas reales a los usuarios, al permitirles realizar operaciones más rápidas a menor costo y disfrutar de una experiencia más satisfactoria a los millones de personas que negocian con tokens de acciones como Nvidia y Tesla. A partir de hoy, todas las transacciones de acciones tokenizadas se ejecutarán automáticamente en BSC, con lo que se eliminarán las elevadas comisiones de gas de Ethereum. Junto con la eliminación de las comisiones por transacción, este cambio permite a los operadores ahorrar más dinero.

Gracy Chen, directora ejecutiva de Bitget, compartió: “Se trata realmente de escuchar a nuestra comunidad y ofrecerles lo que más les importa. BSC ofrece a nuestros operadores la rapidez y la optimización de costos que necesitan para tener éxito, y al ampliar la exención de comisiones hasta enero, nos aseguramos de que todo el mundo tenga tiempo para experimentar sus ventajas en primera persona. Deseamos eliminar las barreras que impiden disfrutar de una excelente experiencia al operar. Cuando nuestros usuarios salen ganando, todos ganamos”.

El momento no podría ser mejor. Datos recientes muestran que el volumen de operaciones con tokens de acciones tokenizadas aumentó un 446 %, lo que demuestra la creciente demanda de operaciones con acciones accesibles dentro del ecosistema de las criptomonedas. Este crecimiento destaca un cambio fundamental en la forma en que los usuarios desean interactuar con los mercados tradicionales: de manera sencilla, asequible y con sus propias condiciones. Al migrar a BSC, Bitget respalda directamente este creciente interés, lo que garantiza que los usuarios puedan operar con tokens de acciones tokenizadas como Nvidia, Tesla, Microsoft y Amazon de manera más eficiente, al tiempo que ahorran dinero gracias a la reducción de los costos de red.

La promoción sin comisiones, que debía expirar el 6 de diciembre, se ha prorrogado hasta el 16 de enero de 2026. De esta manera, los usuarios disfrutan de más de un mes de operaciones sin comisiones con acciones tokenizadas, sin comisiones por transacción, sin comisiones por gas y sin cargos adicionales en ningún tipo de operación (órdenes de compra, venta, límite o mercado). Es una oportunidad única para que los usuarios conozcan la plataforma mejorada y comprueben por sí mismos sus ventajas.

La migración de BSC marca otro paso en la visión UEX de Bitget, con la creación de una plataforma única en la que los usuarios tienen acceso a criptoactivos, tokens de acciones tokenizadas y activos del mundo real sin ningún tipo de dificultad. Al unir los mercados tradicionales y digitales con menores costos y una ejecución más rápida, Bitget está creando un entorno de inversión unificado en el que sus 120 millones de usuarios pueden desplazarse de forma más rápida, inteligente y fluida entre los distintos mundos financieros.

Para obtener más información, haga clic aquí.

Acerca de Bitget

Fundada en 2018, Bitget es la bolsa universal (UEX) más grande del mundo y presta servicio a más de 120 millones de usuarios con acceso a millones de tokens de criptomonedas, acciones tokenizadas, ETF y otros activos del mundo real, a la vez que ofrece acceso en tiempo real al precio de Bitcoin, precio de Ethereum, precio de XRP y otros precios de criptomonedas, todo en una sola plataforma. El ecosistema se compromete a ayudar a los usuarios a realizar operaciones de forma más inteligente con sus herramientas de trading basadas en IA, la interoperabilidad entre tokens en Bitcoin, Ethereum, Solana y BNB Chain, y un acceso más amplio a activos del mundo real. En el ámbito descentralizado, Bitget Wallet es una aplicación financiera cotidiana diseñada para que las criptomonedas sean sencillas, seguras y formen parte de las finanzas diarias. Con más de 80 millones de usuarios, conecta las cadenas de bloques con las finanzas del mundo real y ofrece una plataforma todo en uno para rampas de entrada y salida fiduciaria, operar, ganar y pagar sin problemas.

Bitget está impulsando la adopción de criptomonedas a través de asociaciones estratégicas, como su papel como socio oficial de criptomonedas de la principal liga de fútbol del mundo, LALIGA, en los mercados del ESTE, SUDESTE ASIÁTICO y LATINOAMÉRICA. En línea con su estrategia de impacto mundial, Bitget se ha unido a UNICEF para apoyar la educación en blockchain para 1,1 millones de personas para 2027. En el mundo de los deportes motorizados, Bitget es el socio exclusivo de intercambio de criptomonedas de MotoGP™, uno de los campeonatos más emocionantes del mundo.

Para más información, visite: el sitio web | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Para consultas de los medios, comuníquese con: media@bitget.com

Advertencia de riesgo: los precios de los activos digitales pueden ser fluctuantes y volátiles. Se aconseja a los inversores que solo asignen fondos que puedan permitirse perder. El valor de cualquier inversión puede verse afectado y existe la posibilidad de que no se alcancen los objetivos financieros ni se recupere la inversión principal. Es conveniente buscar siempre orientación financiera independiente y tener muy en cuenta la experiencia y la solvencia financiera personal. La rentabilidad histórica no es un indicador confiable de resultados futuros. Bitget no acepta responsabilidad alguna por posibles pérdidas sufridas. Nada de los expuesto anteriormente debe considerarse orientación financiera. Para más información, consulte nuestros Términos de uso.

La fotografía que acompaña a este anuncio está disponible en http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a9d9d3bd-4cbe-4897-8661-e8e9f28611d7