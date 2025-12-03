Bitget améliore le trading d’actions tokenisées grâce à la migration vers le réseau BSC

VICTORIA, Seychelles, 03 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la plus grande bourse universelle (UEX) au monde, fait passer le trading d’actions tokenisées à la vitesse supérieure en migrant ses tokens d’actions tokenisées (série Ondo) d’Ethereum vers le réseau haute performance BSC (BEP20). Afin d’améliorer l’expérience utilisateur et de réduire les coûts, la plateforme prolonge également jusqu’au 16 janvier 2026 sa promotion de trading sans frais.

Cette migration offre aux utilisateurs des avantages concrets en leur permettant d’effectuer des transactions plus rapides et moins coûteuses. Elle fluidifie également l’expérience de trading des millions d’utilisateurs de tokens d’actions tokenisées comme Nvidia et Tesla. Dès aujourd’hui, chaque transaction sur actions tokenisées sera automatiquement exécutée sur BSC, éliminant ainsi les frais de gaz Ethereum élevés. Combinée à la l’absence de frais de transaction, cette mesure permet aux traders de réaliser des économies substantielles.

Gracy Chen, PDG de Bitget, a déclaré : « Il s’agit avant tout d’être à l’écoute de notre communauté et de lui offrir ce qui compte le plus à ses yeux. Grâce à BSC, nos traders bénéficient de la rapidité et de la rentabilité nécessaires à leur réussite, et en prolongeant la suppression des frais jusqu’au mois de janvier, nous permettons à chacun d’entre eux de profiter directement de tous ces avantages. Nous nous efforçons de lever tous les obstacles à une expérience de trading optimale. Quand nos utilisateurs y gagnent, nous sommes tous gagnants. »

Le moment ne pourrait être mieux choisi. Des données récentes montrent en effet que le volume d’échanges de tokens d’actions tokenisées a bondi de 446 %, témoignant ainsi d’une demande explosive pour un accès facilité au trading d’actions au sein de l’écosystème cryptographique. Cette croissance souligne une évolution fondamentale dans la manière dont les utilisateurs souhaitent interagir avec les marchés traditionnels : ils veulent pouvoir le faire de façon fluide et abordable, et selon leurs propres conditions. En migrant vers BSC, Bitget répond directement à cet intérêt croissant en veillant à ce que ses utilisateurs puissent trader plus efficacement des tokens d’actions comme ceux de Nvidia, Tesla, Microsoft et Amazon, tout en leur permettant de réaliser des économies substantielles grâce à la réduction des coûts de réseau.

Initialement prévue jusqu’au 6 décembre, l’offre promotionnelle « zéro frais » est prolongée jusqu’au 16 janvier 2026. Cette démarche offre aux utilisateurs plus d’un mois de transactions sans frais sur les actions tokenisées, sans frais de transaction, sans frais de gaz et sans frais cachés, quel que soit le type d’opération concerné (achat, vente, ordre à cours limité ou ordre au marché). Pour les utilisateurs, c’est une excellente opportunité de découvrir la plateforme améliorée et d’en constater les avantages par eux-mêmes.

Cette migration vers BSC marque une nouvelle étape dans la vision UEX de Bitget qui consiste à créer une plateforme unique grâce à laquelle les utilisateurs accèdent en toute fluidité aux actifs cryptographiques, aux tokens d’actions tokenisées et aux actifs du monde réel. En reliant les marchés traditionnels et numériques à des coûts réduits et avec une plus grande rapidité d’exécution, Bitget construit un environnement d’investissement unifié dans lequel ses 120 millions d’utilisateurs peuvent passer d’un univers financier à l’autre plus rapidement, plus intelligemment et en toute facilité.

À propos de Bitget

Fondée en 2018, Bitget est la plus grande bourse universelle (UEX) au monde. Desservant plus de 120 millions d’utilisateurs, elle leur donne accès à des millions de jetons cryptographiques, d’actions tokenisées, d’ETF et autres actifs du monde réel, tout en leur offrant un accès en temps réel au cours du Bitcoin, de l’Ethereum, du XRP et d’autres cryptomonnaies, le tout sur une seule et même plateforme. L’écosystème s’engage à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à ses outils de trading alimentés par l’IA, à l’interopérabilité entre les jetons sur Bitcoin, Ethereum, Solana et BNB Chain, et à un accès plus large aux actifs du monde réel. Dans l’univers du trading décentralisé, Bitget Wallet est une application financière conçue pour rendre la crypto simple, sécurisée et intégrée au quotidien. Au service de plus de 80 millions d’utilisateurs, elle fait le pont entre la blockchain et la finance réelle, offrant une plateforme tout-en-un pour entrer et sortir du marché, trader, gagner de l’argent et payer en toute simplicité.

Bitget entend faire adopter les cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques, comme en témoigne son rôle de partenaire crypto officiel de la meilleure ligue de football au monde, LALIGA, sur les marchés de l’Est, de l’Asie du Sud-Est et de l’Amérique latine. Pour faire écho à sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associée à l’UNICEF pour soutenir l’éducation à la blockchain auprès de 1,1 million de personnes d’ici à 2027. Dans l’univers des sports mécaniques, Bitget est partenaire officiel crypto exclusif du MotoGP™, l’un des championnats les plus passionnants du monde.

Mise en garde sur les risques : les cours des actifs numériques sont sujets à des fluctuations et peuvent connaître une volatilité importante. Il est conseillé aux investisseurs de ne risquer que les fonds qu’ils sont prêts à perdre. La valeur de vos investissements peut être affectée et il est possible que vous n’atteigniez pas vos objectifs financiers ou que vous ne parveniez pas à récupérer votre capital. Nous vous encourageons à toujours solliciter les conseils d’un spécialiste financier indépendant et à tenir compte de votre expérience et de votre situation financière. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Bitget décline toute responsabilité envers toute perte potentielle encourue. Nulle disposition des présentes ne saurait être interprétée comme un conseil financier. Pour tout complément d’information, veuillez consulter nos Conditions d’utilisation.

