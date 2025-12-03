Bitget 透過遷移至 BSC 網絡提升代幣化股票交易

塞舌爾維多利亞, Dec. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最具規模的全景交易所 (Universal Exchange, UEX) Bitget 通過將其代幣化股票 (Ondo 系列) 由以太坊遷移至高效能的 BSC (BEP20) 網絡，以提升代幣化股票交易的水平。為提升用戶體驗及降低成本，該平台亦將其零費用交易促銷活動延長至 2026 年 1 月 16 日。

此改動令用戶能從中受惠，使交易變得更快、成本變得更低，同時為數百萬名交易代幣化股票 (如 Nvidia 和 Tesla) 的用戶提供更流暢的體驗。由即日起，每筆代幣化股票交易將自動在 BSC 上執行，省減高額的以太坊網絡燃氣費用， 而結合零交易費用，上述變動使交易者能夠節省更多。

Bitget 行政總裁 Gracy Chen 表示：「這確實與聆聽我們的社區有關，務求提供對他們而言最重要的一切。BSC 為我們的交易者提供成功所需的速度和成本效益，同時將零費用延長至 1 月，確保每個人都有充足時間親自體驗這些好處。我們盼望拆除妨礙一流交易體驗的屏障， 只要用戶獲得好處，所有人都會受益。」

現在是最好的時機， 因為最新數據顯示，代幣化股票交易量激增 446%，顯示加密生態系統中對於可接觸股權交易的需求急增。此增長突顯了用戶希望與傳統市場互動的方式出現徹底變化，追求以無縫、實惠及按照自己的方式進行。Bitget 透過遷移至 BSC 而直接回應用戶對這股急增的興趣，確保用戶能夠更高效率地交易 Nvidia、Tesla、Microsoft 和 Amazon 等代幣化股票，同時降低網絡成本而讓用戶能夠保留更多資金。

零費用促銷活動原定於 12 月 6 日結束，現已延長至 2026 年 1 月 16 日， 讓用戶在超過一個月的時間內，進行代幣化股票交易時可豁免交易費及燃氣費等手續費，任何交易類型（買賣、限價或市價訂單）亦不設隱藏費用。這是用戶親自體驗升級後的平台並感受其效益的絕佳機會。

BSC 遷移標誌著 Bitget 朝著 UEX 願景邁出的一大步——打造一個無障礙的平台，讓用戶能夠輕鬆訪問加密資產、代幣化股票和現實世界資產。Bitget 將傳統市場連接至數碼市場，後者的成本較低和執行速度較高， 因而能夠建立一個統一的投資環境，使其 1.2 億名用戶能夠在金融世界之間更快速、更智能且無縫地切換。

