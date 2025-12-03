Kaldalón hf.: Viðskipti stjórnanda

Hjálögð er tilkynning um viðskiptin nákomins aðila stjórnarmanns í samræmi við 19. gr. markaðssvikareglugerðar Evrópusambandsins, sbr. lög nr. 60/2021. Um er að kaup IREF ehf. á 5.185.000 hlutum í Kaldalóni af Loran ehf. annars vegar og 5.185.000 hlutum í Kaldalóni af Premier eignarhaldsfélagi ehf. hins vegar eða samtals 10.370.000 hlutum. Það athugast að kaupandi hlutanna, IREF ehf., er í jafnri eigu seljenda hlutanna.
Viðhengi
- Tilkynning - IREF ehf kaupir 10.370.000 hluti í KALD.IC af Loran 5.185.000 og Premier 5.185.000 - 02.02.2025