Métaux Osisko annonce un placement privé de 32,5 millions de dollars auprès d’investisseurs stratégiques

LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE DISTRIBUÉ AUX AGENCES DE TRANSMISSION AMÉRICAINES NI ÊTRE DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS

TORONTO, 03 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Osisko Metals Incorporated (la « Société » ou « Métaux Osisko ») (TSX : OM; OTCQX : OMZNF; FRANKFURT : OB51) a le plaisir d’annoncer qu'elle envisage la réalisation d'un placement privé sans intermédiaire auprès de certains investisseurs stratégiques pour un total de 67 666 666 actions ordinaires de la Société (les « actions ordinaires ») à un prix de souscription de 0,48 $ l’action ordinaire (le « prix de souscription ») pour un produit brut total approximatif de 32 480 000 $ à la Société (le « placement privé »).

Le placement privé devrait comprendre des souscriptions de certains investisseurs stratégiques, notamment :

Hudbay Minerals Inc. : 29 166 666 actions ordinaires pour un produit brut de 14 000 000 $;

: 29 166 666 actions ordinaires pour un produit brut de 14 000 000 $; Agnico Eagle Mines Limitée : a indiqué son intention de souscrire à 26 000 000 actions ordinaires pour un produit brut de 12 480 000 $ en vertu d'un droit de participation existant;

: a indiqué son intention de souscrire à 26 000 000 actions ordinaires pour un produit brut de 12 480 000 $ en vertu d'un droit de participation existant; Franco-Nevada Corporation : 4 166 667 actions ordinaires pour un produit brut de 2 000 000 $; et

: 4 166 667 actions ordinaires pour un produit brut de 2 000 000 $; et Un investisseur institutionnel stratégique: 8 333 333 actions ordinaires pour un produit brut de 4 000 000 $.

La taille du placement privé dépendra notamment de certains droits de participation contractuels accordés par la Société à Glencore Canada Corporation (le « droit de participation de Glencore »).

Robert Wares, chef de la direction de Métaux Osisko, a déclaré : « Nous sommes heureux d’accueillir Hudbay Minerals en tant que nouvel actionnaire important de Métaux Osisko. Nous saluons également la participation continue d'Agnico Eagle et de deux de nos actionnaires principaux et stratégiques. Nous voyons la participation continue de ces investisseurs dans le placement privé comme supportant le potentiel du projet Mines Gaspé et nous comptons sur le soutien continu de ces actionnaires dans l’avancement de notre projet. »

Après la réalisation du placement privé, mais avant de tenir compte de quelconque autre émission d'actions (incluant en vertu du droit de participation de Glencore) : (i) Hudbay Minerals Inc. (« Hudbay ») devrait détenir ou exercer un contrôle sur 29 166 666 actions ordinaires, représentant environ 4,3 % des actions ordinaires émises et en circulation, calculé sur une base non diluée; et (ii) Agnico Eagle Mines Limited (« Agnico ») devrait détenir ou exercer un contrôle sur 87 815 000 actions ordinaires, représentant une participation dans la Société égale à environ 12,5 %, calculée sur une base partiellement diluée. Dans le cadre du placement privé, la Société et Hudbay concluront une convention relative aux droits d'un investisseur, aux termes de laquelle Hudbay se verra accorder certains droits, incluant des droits anti-dilution, un droit de participation à de futurs financements en capitaux propres de la Société lorsque le pourcentage de participation d'Hudbay augmentera à 9,9 %, et, sous réserve du respect de seuils minimums de détention et d'autres conditions, le droit d'être représenté au conseil d'administration de la Société.

Le produit net du placement privé devrait être affecté à l’avancement du projet de cuivre de Gaspé de la Société (y compris le forage, l’obtention de permis et les études techniques) et à des fins générales. Le placement privé devrait se conclure vers le 16 décembre 2025, sous réserve de la négociation et de la signature d'ententes définitives et du respect de certaines conditions de clôture habituelles qui y seront prévues, y compris l’approbation conditionnelle de la Bourse de Toronto (la « TSX »).

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’offre d’achat des titres aux États-Unis. Les titres n’ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la Securities Act des États-Unis, ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières des États, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis, ou à des personnes des États-Unis (au sens donné au terme « U.S. Persons » dans le règlement S adopté en vertu de la Securities Act des États-Unis), ou pour le compte ou au profit de telles personnes, à moins qu’ils ne soient inscrits conformément à la Securities Act des États-Unis et aux lois sur les valeurs mobilières applicables d’un État, ou qu’une dispense d’inscription puisse être invoquée.

À propos de Métaux Osisko

Osisko Metals Incorporated est une société canadienne d’exploration et de développement qui crée de la valeur dans le secteur des métaux critiques, avec un accent sur le cuivre et le zinc. La Société a acquis de Glencore Canada Corporation, en juillet 2023, une participation de 100 % dans son projet phare, la mine de cuivre Mines Gaspé, anciennement en production. Le projet de cuivre de Mines Gaspé est situé près de Murdochville, dans la péninsule gaspésienne, au Québec. La Société se concentre actuellement sur l’expansion des ressources du système de cuivre de Mines Gaspé, avec des ressources minérales indiquées actuelles de 824 Mt à une teneur de 0,34 % éq.Cu et des ressources minérales présumées de 670 Mt à 0,38 % éq.Cu (conformément au Règlement 43-101). Pour plus d’information, voir le communiqué de presse de Métaux Osisko du 14 novembre 2024 intitulé « Métaux Osisko annonce une augmentation significative des ressources minérales à Mines Gaspé ». Le projet de cuivre Mines Gaspé abrite le plus grand inventaire de ressources de cuivre non développées dans l’Est de l’Amérique du Nord, stratégiquement situé près d’infrastructures existantes au Québec, une province favorable à l’industrie minière.

En plus du projet de cuivre Mines Gaspé, la Société travaille avec Appian Capital Advisory LLP par l’intermédiaire de la coentreprise Pine Point Mining Limited afin de faire progresser l’un des plus grands camps miniers historiques pour la production de zinc au Canada, le projet Pine Point, situé dans les Territoires du Nord-Ouest. L’estimation actuelle des ressources minérales du projet Pine Point comprend des ressources minérales indiquées de 49,5 Mt à 5,52 % éq.Zn et des ressources minérales présumées de 8,3 Mt à 5,64 % éq.Zn (conformément au Règlement 43-101). Pour plus d’information, voir le communiqué de presse de Métaux Osisko du 25 juin 2024 intitulé « Métaux Osisko publie une estimation des ressources minérales de Pine Point pour 2024 : 49,5 millions de tonnes de ressources minérales indiquées à 5,52 % ZnEq et 8,3 millions de tonnes de ressources minérales présumées à 5,64 % ZnEq ». Le projet Pine Point est situé sur la rive sud du Grand lac des Esclaves, dans les Territoires du Nord-Ouest, à proximité des infrastructures, avec un accès routier pavé, une sous-station électrique et 100 kilomètres de routes de transport viables.

Pour plus de renseignements à propos du présent communiqué de presse, veuillez visiter le site www.osiskometals.com ou contacter :

Don Njegovan, président

Courriel : info@osiskometals.com

Téléphone : 416-500-4129

Mise en garde à propos des informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières, qui sont basées sur les attentes, les estimations et les projections en date du présent communiqué de presse. Tout énoncé qui implique des prévisions, des attentes, des interprétations, des opinions, des plans, des projections, des objectifs, des hypothèses, des événements ou des performances futurs (utilisant souvent, mais pas forcément, des expressions comme « s’attend » ou « ne s’attend pas », « est prévu », « interprété », « de l’avis de la direction », « anticipe » ou « n’anticipe pas », « planifie », « budget », « échéancier », « prévisions », « estimations », « potentiel », « faisabilité », « est d’avis », « a l’intention », ou des variations de ces expressions ou des énoncés indiquant que certaines actions, certains évènements ou certains résultats « pourraient » ou « devraient » se produire, « se produiront » ou « seront atteints ») n’est pas un énoncé de faits historiques et pourrait constituer des informations prospectives et a pour but d’identifier des informations prospectives. Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives concernant, entre autres, la capacité de la Société à réaliser le placement privé aux conditions prévues (le cas échéant); la taille du placement privé; la participation envisagée de certains investisseurs dans le placement privé, la négociation et la signature d'ententes définitives à l'égard du placement privé; l'exercice des droits de participation d'Agnico et de Glencore; la date de clôture du placement privé; la capacité de la Société à obtenir l’approbation conditionnelle et finale de la TSX; l’emploi prévu du produit du placement privé; la capacité de la Société à libérer tout le potentiel de ses actifs et à réussir; la capacité de la Société à créer de la valeur pour ses actionnaires; l’avancement du projet Pine Point; l’expansion anticipée des ressources du système de cuivre de Gaspé; et le fait que Mines Gaspé héberge la plus importante ressource de cuivre non développée de l’Est de l’Amérique du Nord.

Les informations prospectives ne garantissent pas la performance future et sont fondées sur différentes estimations et hypothèses de la direction, en tenant compte de l’expérience de la direction et de sa perception des tendances, des conditions actuelles et des développements prévus, ainsi que d’autres facteurs que la direction juge pertinents et raisonnables dans les circonstances, notamment les hypothèses concernant : la capacité des résultats d’exploration, y compris les forages, à prédire avec précision la minéralisation; les erreurs dans la modélisation géologique; l’insuffisance des données; les marchés des capitaux propres et des capitaux d’emprunt; les prix au comptant futurs du cuivre et du zinc; le calendrier et les résultats des programmes d’exploration et de forage; l’exactitude des estimations des ressources minérales; les coûts de production; la stabilité politique et réglementaire; l’obtention des approbations gouvernementales et tierces; l’obtention de licences et de permis à des conditions favorables; la stabilité de la main-d’œuvre; la stabilité des marchés financiers et des capitaux; et la disponibilité de l’équipement minier et des relations positives avec les collectivités et les groupes locaux. Les informations prospectives impliquent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les évènements, les résultats, les performances, les perspectives et les opportunités réels soient sensiblement différents de ceux exprimés ou implicites dans ces informations prospectives. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents des informations prospectives sont décrits dans le dossier d’information publique de la Société sur SEDAR+ (www.sedarplus.ca) sous le profil d’émetteur de Métaux Osisko. Bien que la Société soit d’avis que les hypothèses et les facteurs pris en compte lors de la préparation des informations prospectives dans le présent communiqué de presse sont raisonnables, l’on ne devrait pas accorder d’importance indue à ces informations, lesquelles s’appliquent uniquement en date du présent communiqué de presse, et aucune assurance ne peut être donnée à l’effet que ces évènements se produiront dans les délais indiqués ni à tout autre moment. La Société décline toute intention ou obligation d’actualiser ou de réviser les informations prospectives, que ce soit pour tenir compte de nouveaux renseignements, d’événements futurs, ou pour toute autre raison, sauf si requis par la loi.