Internationalisation : les clés pour transformer un projet en succès durable

Se développer à l’international peut être une formidable opportunité et permettre à une entreprise de se distinguer, d’accéder à de nouveaux marchés et d’améliorer sa compétitivité dans un monde toujours plus globalisé. De nombreux entrepreneurs souhaitent étendre leur activité à l’international. Mais est-ce si simple, suffit-il de répliquer le modèle domestique ?

Adopter une approche progressive, maitrisée et bien connaitre son marché cible

Il est important ne pas foncer tête baissée et d’apprendre à connaitre son marché potentiel. Pour cela, il faut envisager une phase exploratoire pour bien comprendre les spécificités de ce nouveau marché, évaluer la concurrence et la maturité des offres existantes. C’est également l’occasion d’intégrer le tissu associatif professionnel et de commencer à prendre des contacts qui permettront d’affiner son projet.

Bien évaluer les coûts nécessaires à son implantation

Lancer sa stratégie de croissance à l’international nécessite de mobiliser des budgets importants et peut rapidement être un véritable gouffre financier. Rappelons que créer une filiale internationale en partant de zéro peut rapidement s’avérer être insupportable financièrement. Opter pour une solution de « croissance externe » peut avoir de sérieux avantages pour être opérationnel rapidement, disposer d’une compétence immédiate et d’un portefeuille clients existant. Il s’agit ici de gagner en vitesse d’exécution.

Mais bien sûr, une évaluation fine de sa cible est fondamentale, ainsi qu’une parfaite maîtrise de ses process, de ses offres et de ses équipes. Ce point est essentiel, il faut absolument capitaliser sur l’équipe locale qui est un facteur déterminant.

Identifier les personnes clés, les détenteurs de savoirs et ne pas hésiter à positionner les équipes locales à des postes de management. Il faut limiter le plus possible le changement de relation avec les clients. Vis à vis des équipes locales, il faut aussi être parfaitement transparent, convaincre, rassurer sur l’intérêt du projet et éviter tout traumatisme qui ferait fuir les compétences et les clients.

On notera également que former un board avec les personnes clés est un moyen efficace de les fidéliser et de prendre des décisions stratégiques partagées et comprises par l’ensemble des collaborateurs. En prenant toutes ces dispositions, il est possible de générer rapidement du chiffre d’affaires et de la valeur pour toutes les parties : équipes locales, partenaires et clients finaux.

Par Christian COR chez Saaswedo