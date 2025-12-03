Conferência Global de Ecossistemas de Dados Apresenta Desenvolvimento Digital de Ponta em Xangai

XANGAI, Dec. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Conferência Global de Ecossistemas de Dados teve início em Xangai no dia 25 de novembro, destacando as mais recentes inovações em fluxo de dados e tecnologia digital que estão transformando ideias baseadas em dados em soluções de negócios do mundo real.

Na apresentação principal da conferência, Xangai e Cingapura falaram sobre o progresso no reconhecimento mútuo de identidades digitais e documentos eletrônicos. Além disso, foi lançado um serviço de registro online para empresas com investimentos do exterior em Xangai para investidores corporativos de Cingapura, com base no serviço de reconhecimento mútuo de Xangai e Cingapura.

Os organizadores da conferência, o Shanghai Data Group e o National Data Development Research Institute, também publicaram um white paper sobre a criação e operação de uma infraestrutura de dados confiável.

A conferência também apresentou um conjunto de plataformas em apoio à transformação dos negócios, juntamente com um modelo de serviço de ciclo completo "2+365". Projetadas em torno do objetivo principal de unir com precisão a oferta e a demanda, essas plataformas fornecem acesso único a produtos de dados de alto valor, conectam provedores de serviços à demanda do mercado, e aprofundam a integração das inovações tecnológicas com cenários industriais do mundo real.

Exposições notáveis incluíram os vencedores do concurso nacional de inovação de aplicativos de dados "Data Elements X", uma exibição da National Data Group Alliance e uma exposição das Conquistas da Economia de Dados de Xangai. Todas essas iniciativas ajudam a transformar inovações de dados em aplicativos de negócios do mundo real.

A Conferência Global de Ecossistemas de Dados é realizada anualmente em Xangai desde 2021, reunindo os melhores talentos, empresas e instituições de pesquisa de tecnologia digital de todo o mundo.

O evento é uma plataforma de comunicação e inovação colaborativa no ecossistema digital, apoiando o desenvolvimento da economia global de dados.

Fonte: Shanghai Data Group