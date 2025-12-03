L’Université York se joint au Programme d’agrément universitaire de l’ICA

OTTAWA, 03 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Institut canadien des actuaires (ICA) est heureux d’annoncer que l’Université York s’est jointe au Programme d’agrément universitaire de l’ICA. Le programme de baccalauréat en sciences actuarielles (baccalauréat spécialisé/majeure avec spécialisation) de York a obtenu l’agrément complet de l’ICA, ce qui témoigne de l’engagement de l’Université York envers l’excellence académique et de sa conformité aux normes rigoureuses de l’ICA en matière d’éducation actuarielle.

Les étudiants et étudiantes actuellement inscrits au programme de York ainsi que ceux et celles ayant obtenu un diplôme reconnu depuis le 30 juin 2021 peuvent désormais être admissibles à l’Examen synthèse de niveau AICA. Cet examen constitue une étape clé pour devenir membre associé de l’Institut canadien des actuaires (AICA) en premier lieu, et Fellow de l’Institut canadien des actuaires (FICA) ultérieurement. Les titres professionnels de l’ICA incarnent les normes les plus élevées de qualification actuarielle au Canada et ouvrent la voie à des carrières enrichissantes dans des domaines essentiels tels que les assurances, les régimes de retraite, la finance, le climat et les soins de santé.

« Nous avons le plaisir d’accueillir l’Université York comme notre plus récent partenaire en matière d’éducation actuarielle. Cette collaboration offrira aux étudiants et étudiantes en actuariat un parcours clair et bien accompagné vers l’obtention de titres professionnels, renforçant ainsi le rôle de l’ICA comme partenaire professionnel de confiance pour la prochaine génération d’actuaires », déclare Alicia Rollo, directrice générale de l’ICA.

L’agrément de l’Université York a été approuvé le 20 novembre, marquant une avancée importante en vue d’élargir les possibilités offertes aux futurs actuaires. Cette université se joint à 11 autres établissements universitaires de premier plan au Canada qui proposent des programmes agréés par l’ICA reliant les études universitaires à la voie menant à l’obtention des titres professionnels.

L’ICA réaffirme son engagement à favoriser l’innovation en matière d’éducation actuarielle et à aider la population canadienne à faire face à l’avenir en toute confiance.

Contact pour les médias

Josée Gonthier

Gestionnaire, Services linguistiques et affaires publiques

Institut canadien des actuaires

media@cia-ica.ca

613-236-8196, poste 106

L’Institut canadien des actuaires (ICA) est l’organisme de qualification et de gouvernance de la profession actuarielle au Canada. Nous élaborons et maintenons des normes rigoureuses, partageons notre expertise en gestion du risque et faisons progresser la science actuarielle pour améliorer la vie des gens au Canada et à l’échelle du monde. Nos plus de 6 800 membres utilisent leurs connaissances en mathématiques, en statistiques, en analyse de données et en affaires dans le but de prodiguer des services et des conseils de la plus haute qualité afin d’aider les personnes et les organisations canadiennes à faire face à leur avenir en toute confiance.