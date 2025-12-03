Aduro Clean Technologies colabora con ECOCE para impulsar el reciclaje de empaques plásticos flexibles en México

LONDRES, Ontario, Dec. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. (“Aduro” o la “Compañía”) (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT) (FSE: 9D5), una empresa de tecnología limpia que utiliza procesos químicos avanzados para transformar materias primas de bajo valor —como residuos plásticos, bitumen pesado y aceites renovables— en recursos útiles para el siglo XXI, y ECOCE, A.C. (“ECOCE”), una asociación civil ambiental sin fines de lucro con sede en México, anunciaron hoy que han establecido un acuerdo de colaboración multianual para evaluar conjuntamente la Tecnología Hydrochemolytic™ (HCT), por sus siglas en inglés) como solución de reciclaje químico para empaques plásticos flexibles y mezclados en México, una gran fuente de residuos particularmente compleja que ECOCE ha identificado como prioritaria.

ECOCE es una asociación civil ambiental sin fines de lucro creada y patrocinada por la industria de alimentos y bebidas en México. Administra el plan nacional privado colectivo de manejo de envases posconsumo de PET, HDPE, aluminio y otros materiales en nombre de sus empresas asociadas. Este plan liderado por la industria funciona como un esquema de responsabilidad extendida del productor mediante el cual las empresas participantes organizan y financian de manera conjunta la recolección y el reciclaje de sus envases posconsumo. A través de iniciativas de recolección, educación y programas de devolución a nivel nacional, ECOCE coordina la recuperación de envases posconsumo y los canaliza hacia sistemas de reciclaje en todo México, un país de aproximadamente 132 millones de habitantes. Su membresía incluye a muchos de los principales grupos de bebidas y alimentos del país, incluidas marcas de consumo globales. Reconocida como pionera en la recuperación y reciclaje de PET en México, ECOCE ahora está poniendo mayor énfasis en los empaques plásticos flexibles mediante la creación de destinos circulares de valor para estos materiales, en apoyo de los compromisos de circularidad de sus empresas asociadas.

Como parte de esta colaboración, ECOCE y Aduro se enfocarán en evaluar la aplicación de HCT en empaques plásticos flexibles post-consumo de México, incluidos empaques multicapa y de plásticos mezclados, provenientes de los sistemas de acopio y gestión de envases post-consumo que coordina ECOCE. La colaboración contempla que ECOCE identifique, caracterice y suministre material representativo, mientras que Aduro llevará a cabo un programa estructurado y por etapas de pruebas Hydrochemolytic en sus instalaciones de desarrollo —desde laboratorio hasta escala piloto— para evaluar procesabilidad, rendimientos, calidad de productos y posibles aplicaciones de los líquidos resultantes.

La colaboración tiene como propósito atender una de las fracciones más desafiantes del flujo de residuos en México: los empaques plásticos flexibles post-consumo. México genera cerca de 60 kilogramos de residuos plásticos por persona cada año, lo que suma un estimado de entre seis y siete millones de toneladas de residuos plásticos anuales. Dentro de ese total, los empaques plásticos flexibles constituyen una categoría grande y de rápido crecimiento, con estimaciones recientes que indican que alrededor de 1.5 millones de toneladas de este material se generan anualmente en México, aproximadamente 1.6 veces el volumen de los envases de PET. Debido a que estos materiales suelen combinar múltiples polímeros, capas, tintas y adhesivos en formatos delgados, rara vez encajan en los sistemas existentes de recolección y reciclaje mecánico, por lo que una proporción muy alta todavía se destina a incineración, relleno sanitario o fuga al medio ambiente.

Hydrochemolytic™ Technology (HCT) es una plataforma química respaldada por patentes desarrollada por Aduro que opera a temperaturas moderadas con catalizadores para descomponer moléculas hidrocarbonadas grandes en productos líquidos más valiosos. En aplicaciones para plásticos, HCT está diseñada para convertir corrientes de residuos mezclados y contaminados, incluidos empaques plásticos flexibles y multicapa que son difíciles de gestionar mecánicamente, en hidrocarburos líquidos adecuados para procesamiento posterior como materia prima petroquímica, incluso en unidades de craqueo a vapor (steam crackers). Pruebas recientes independientes en escala piloto han mostrado que una muestra de Hydrochemolytic™ Oil producida a partir de plásticos mediante HCT puede procesarse tal como se obtiene, con poco o ningún tratamiento posterior costoso, manteniendo una operación estable del horno y rendimientos de olefinas comparables con las materias primas fósiles convencionales, proporcionando los bloques de construcción clave para la producción de nuevos plásticos.

Aduro está impulsando el desarrollo de HCT mediante un programa estructurado de escalamiento, con su planta piloto Next Generation Process (NGP) próxima a concluirse y con el desarrollo activo en marcha para su planta a escala de demostración, que incluye la selección de sitios a nivel global y la evaluación de equipos de largo plazo.

Con base en los resultados de esta colaboración, ECOCE y Aduro planean estudiar posibles modelos de negocio y rutas al mercado que puedan generar valor para las empresas asociadas de ECOCE, recolectores de residuos y socios comerciales utilizarían o adquirirían los productos resultantes en etapas posteriores de la cadena. Se espera que los hallazgos ayuden a guiar futuras decisiones sobre cómo podrían implementarse soluciones de reciclaje basadas en HCT en México. Las opciones bajo consideración incluyen instalaciones HCT que podrían ser propiedad y operación de Aduro, de empresas asociadas a ECOCE o de terceros bajo licencia de Aduro, así como la posible creación de una presencia de Aduro en México. Cualquier proyecto de este tipo estaría sujeto a acuerdos definitivos independientes, y donde aplique, autorizaciones regulatorias, y dependería del progreso del programa general de escalamiento de la Compañía.

Se prevé que la colaboración inicie en enero de 2026 y está estructurada como un programa multianual por fases. En cada etapa, las partes revisarán los resultados y determinarán los siguientes pasos apropiados, asegurando que el avance hacia posibles soluciones de reciclaje basadas en HCT en México esté guiado por datos y alineado con los objetivos de ambas organizaciones.

Incluso previo al inicio formal del convenio, las actividades iniciales ya se están llevando a cabo . Este anuncio coincide con la participación de Aduro en la conferencia “2nd Sustainable Flexible Packaging LATAM” en Ciudad de México, donde el Director de Ingresos, Eric Appelman, presentará la colaboración y el rol del reciclaje químico en el manejo de películas y empaques plásticos flexibles el 3 de diciembre de 2025. Adicionalmente, Aduro presentará su tecnología y plan de proyecto a los asociados de ECOCE el 15 de diciembre de 2025, en Guadalajara. En paralelo, directivos de ECOCE planean visitar las instalaciones de desarrollo de la Compañía en Londres, Ontario, en enero de 2026, incluida una visita a la nueva planta piloto, que se espera sea clave para la colaboración.

“ECOCE se encuentra en el centro de la cadena de valor de envases en México, con asociados que también tienen presencia global, y Aduro está enfocada en desarrollar Hydrochemolytic™ Technology como una nueva ruta de reciclaje químico para diferentes aplicaciones y segmentos de residuos”, señaló Ofer Vicus, Director Ejecutivo de Aduro. “Al trabajar juntos con residuos reales de México, buscamos estudiar y explorar una visión compartida de dónde HCT puede aportar valor, cómo podría complementar los sistemas existentes qué podrían significar futuras soluciones de reciclaje para los asociados de ECOCE y para México.”

“ECOCE tiene más de dos décadas de experiencia coordinando la recuperación y el reciclaje de envases post-consumo en México, con avances notables en materiales como el PET”, dijo Adrián Velasco, Director de Empaques Plásticos Flexibles de ECOCE, A.C. “Los empaques plásticos flexibles son ahora una de las prioridades principales de nuestra asociación y de nuestras empresas asociadas. Gran parte de estos materiales sigue siendo considerada ‘problemática’ porque no se integra fácilmente a los sistemas existentes. Nuestra colaboración con Aduro busca evaluar conjuntamente una ruta adicional de reciclaje químico adaptada a las condiciones de México. Nuestro objetivo es generar la información y las alianzas necesarias para transformar los empaques plásticos flexibles y multicapa en un recurso que contribuya a la economía circular, que beneficie a las comunidades y fortalezca los compromisos de las marcas que apoyan a ECOCE.”

ECOCE, A.C. (Ecología y Compromiso Empresarial) es una asociación civil ambiental sin fines de lucro creada y patrocinada por la industria de alimentos y bebidas en México. ECOCE administra el plan nacional privado colectivo de manejo de envases posconsumo de PET, HDPE, aluminio y otros materiales en nombre de productores líderes, coordinando programas de recolección y reciclaje a nivel nacional, iniciativas de educación ambiental y proyectos colaborativos con la iniciativa privada, el gobierno y la sociedad civil. Al fomentar la responsabilidad compartida a lo largo de la cadena de valor, ECOCE trabaja para impulsar prácticas de economía circular y sostenibilidad ambiental en México.

Aduro Clean Technologies es desarrolladora de tecnologías patentadas a base de agua para reciclar químicamente plásticos de desecho; convertir crudo pesado y bitumen en aceites más ligeros y de mayor valor; y transformar aceites renovables en combustibles de mayor valor o químicos renovables. La tecnología Hydrochemolytic™ de la Compañía utiliza el agua como agente fundamental en una plataforma química que opera a temperaturas y costos relativamente bajos, un enfoque transformador que convierte materias primas de bajo valor en recursos para el siglo XXI.

