Real America’s Voice anuncia el lanzamiento de RAV Español, ampliando el alcance de la cadena hacia audiencias hispanohablantes

CENTENNIAL, Colo., Dec. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Real America’s Voice, la cadena de noticias y comentarios de rápido crecimiento, se enorgullece en anunciar el lanzamiento oficial de RAV Español, un nuevo canal en español diseñado para llevar la programación distintiva de la cadena, su análisis y noticias de último momento a millones de espectadores hispanohablantes en Estados Unidos, Latinoamérica y más allá.

El debut de RAV Español estará encabezado por el lanzamiento de The Right News Show, conducido por el aclamado periodista conservador en español Javier Negre, quien también se desempeñará como presidente de programación de RAV Español. Conocido por su periodismo contundente y su férrea independencia, Negre aporta una profunda experiencia internacional y una sólida audiencia en España y América Latina.

“Lanzar RAV Español es una expansión natural y necesaria mientras continuamos aumentando nuestra audiencia y atendiendo a comunidades que necesitan noticias honestas y sin filtros”, dijo Parker Sigg, vicepresidente de Real America’s Voice. “Las audiencias hispanohablantes tienen hambre de hechos, contenido sólido y perspectivas que desafíen la narrativa dominante. Javier Negre encarna ese espíritu, y no podríamos estar más entusiasmados de darle la bienvenida a la familia RAV”.

Además de la programación original como The Right News Show, cuyos dos primeros episodios ya han recibido más de 6 millones de visualizaciones, RAV Español ofrecerá versiones en español del contenido emblemático de Real America’s Voice, garantizando que los espectadores puedan acceder a los programas y personalidades más populares de la cadena —incluidos War Room con Steve Bannon, The Charlie Kirk Show, Human Events con Jack Posobiec y muchos otros— en un formato adaptado a los hogares hispanohablantes. La programación incluirá segmentos traducidos y transmisiones dobladas diseñadas para cumplir con las expectativas de una audiencia hispanohablante global.

“Los principales medios hispanos en Estados Unidos están controlados por los demócratas y engañan a la población hispana con noticias falsas”, dijo Negre. “En The Right News Show, lucharemos contra esta máquina de propaganda y daremos voz a las principales figuras globales de la guerra cultural contra la izquierda”.