Brazil Potash Inicia Teste De Separação De Minério Por Raios-X Com Inteligência Artificial, Tecnologia Mostra Alto Potencial Para Reduzir Substancialmente Os Custos

Liberando o poder da Inteligência Artificial no processo de mineração poderia reduzir drasticamente os custos e aumentar as receitas.

A I.A. tem o poder de determinar minério de rocha estéril, economizando tempo e dinheiro.

I.A. implantada em escala pode alcançar eficiências de mineração que têm sido impossíveis com equipamentos tradicionais.





MANAUS, Brasil, Dec. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Brazil Potash Corp. ("Brazil Potash" ou a "Companhia") (NYSE-American: GRO), uma empresa de exploração e desenvolvimento mineral com um projeto de potássio mineral crítico para agricultura, o Projeto Autazes, anunciou hoje o início de um teste de Separação Ótica de Minério com Inteligência Artificial para avaliar tecnologia de pré-concentração subterrânea que poderia melhorar significativamente a economia do projeto e a eficiência operacional.

A Companhia está conduzindo testes com tecnologia avançada de separação por Transmissão de Raios-X (XRT) com I.A. para pré-selecionar o minério extraído, seja no subsolo antes do içamento ou na superfície antes do processamento. Esta abordagem inovadora utiliza algoritmos de inteligência artificial combinados com tecnologia de sensoriamento óptico para identificar e separar minério valioso de potássio do material estéril. Isto resulta no potencial de reduzir significativamente o diâmetro do poço principal da mina e/ou o tamanho da planta de processamento, resultando em menores custos de construção e operação.

"A Inteligência Artificial está mudando indústrias em todo o mundo, agora a mineração está se juntando ao futuro da I.A. Este teste de separação óptica por raios-X com I.A. representa um potencial divisor de águas para a economia do Projeto Autazes," disse Matt Simpson, CEO da Brazil Potash. "A aplicação bem-sucedida recente de I.A. em uma operação comercial de potássio demonstrou a capacidade de concentrar o minério em aproximadamente 50% no subsolo antes de ser içado para a superfície e alimentado à planta de processamento. Se conseguirmos replicar esses resultados em Autazes, as implicações para nossos requisitos de capital e eficiência operacional são profundas."

Visão Geral da Tecnologia de I.A. e Potenciais Benefícios

A tecnologia de separação ótica de minério com I.A. sendo testada combina sensoriamento avançado por Transmissão de Raios-X com algoritmos sofisticados de aprendizado de máquina para identificar e separar minerais valiosos de potássio da rocha estéril em tempo real. O sistema analisa a densidade atômica e a composição de partículas individuais de rocha enquanto elas passam pelo equipamento de separação, tomando decisões em frações de segundo para direcionar cada partícula para o fluxo de concentrado ou de rejeito.

A tecnologia de separação ótica de minério com I.A. sendo avaliada oferece várias vantagens atraentes para o Projeto Autazes:

Tamanho Reduzido da Planta de Processamento: Ao concentrar o minério no subsolo antes do içamento, a capacidade necessária da planta de processamento de superfície poderia potencialmente ser reduzida significativamente, diminuindo materialmente os requisitos de capital de construção.

Ao concentrar o minério no subsolo antes do içamento, a capacidade necessária da planta de processamento de superfície poderia potencialmente ser reduzida significativamente, diminuindo materialmente os requisitos de capital de construção. Melhoria do Teor para a Planta: Aumentar o conteúdo de cloreto de potássio no minério entregue à planta de processamento poderia melhorar a eficiência geral do processo, resultando em menores custos operacionais.



Aumentar o conteúdo de cloreto de potássio no minério entregue à planta de processamento poderia melhorar a eficiência geral do processo, resultando em menores custos operacionais. Diâmetro Reduzido do Poço de Içamento: Esta tecnologia de I.A. poderia potencialmente permitir que a Companhia construa um poço principal de diâmetro menor, reduzindo tanto o tempo de construção quanto o custo, ou mantenha as especificações atuais do poço para acomodar aumentos substanciais de produção futura com investimento de capital adicional mínimo.



Esta tecnologia de I.A. poderia potencialmente permitir que a Companhia construa um poço principal de diâmetro menor, reduzindo tanto o tempo de construção quanto o custo, ou mantenha as especificações atuais do poço para acomodar aumentos substanciais de produção futura com investimento de capital adicional mínimo. Eficiência Operacional e Sustentabilidade Melhoradas: A pré-concentração de minério no subsolo reduz o volume de material que precisa ser içado e processado, potencialmente diminuindo o consumo de energia contínuo da mina e os custos operacionais resultantes.



Sobre a Brazil Potash

Brazil Potash (NYSE-American: GRO) (www.brazilpotash.com) está desenvolvendo o Projeto Autazes para fornecer fertilizantes sustentáveis a um dos maiores exportadores agrícolas do mundo. O Brasil é crítico para a segurança alimentar global, pois o país possui uma das maiores quantidades de água doce, terra arável e um clima ideal para o crescimento de culturas durante todo o ano, mas é vulnerável, pois importou mais de 95% de seu fertilizante de potássio em 2021, apesar de ter o que se antecipa ser uma das maiores bacias de potássio não desenvolvidas do mundo em seu próprio quintal. O potássio produzido será transportado principalmente usando barcaças fluviais de baixo custo em um sistema de rios interiores em parceria com a Amaggi (www.amaggi.com.br), uma das maiores produtoras agrícolas e operadoras logísticas de produtos agrícolas do Brasil. Com uma produção anual inicial planejada de até 2,4 milhões de toneladas por ano, a administração da Brazil Potash acredita que poderia potencialmente suprir aproximadamente 20% da demanda atual de potássio no Brasil. A administração antecipa que 100% da produção da Brazil Potash será vendida domesticamente para reduzir a dependência do Brasil de importações de potássio, ao mesmo tempo em que mitiga aproximadamente 1,4 milhão de toneladas por ano de emissões de GEE.

Nota de Advertência Sobre Declarações Prospectivas

Este documento contém declarações prospectivas conforme definido na Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada, e na Seção 21E da Lei de Bolsa de Valores de 1934, conforme alterada, ou a Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados dos Estados Unidos de 1995, que são declarações que não são fatos históricos. Todas as declarações, exceto declarações de fatos históricos, incluídas aqui e declarações públicas de nossos diretores ou representantes, que abordam atividades, eventos ou desenvolvimentos que nossa administração espera ou antecipa que ocorrerão ou possam ocorrer no futuro, são declarações prospectivas, incluindo, mas não se limitando a coisas como estratégia de negócios futura, planos e objetivos, pontos fortes competitivos e expansão e crescimento de nossos negócios. Estas declarações prospectivas, juntamente com termos como "antecipar", "esperar", "pretender", "pode", "vai", "deve" e outros termos comparáveis, envolvem riscos e incertezas porque se relacionam com eventos e dependem de circunstâncias que ocorrerão no futuro, e incluem riscos relacionados a mudanças em nossas operações; incertezas relativas a estimativas; riscos relacionados à indústria; o sucesso comercial de, e riscos relacionados às nossas atividades de desenvolvimento; incertezas e riscos relacionados à nossa dependência de contratados e consultores. Essas declarações incluem declarações sobre a intenção, crença ou expectativas atuais da Companhia e membros de sua administração, bem como as suposições nas quais tais declarações se baseiam, e tais declarações prospectivas incluem, sem limitação, declarações sobre o acordo de offtake definitivo com a Kimia e seus benefícios antecipados, a possibilidade de avançar discussões de financiamento do projeto, cronogramas de desenvolvimento do projeto, avanço da construção, capacidade de produção, projeções de demanda de mercado, vantagens de custo, benefícios ambientais e o status do projeto da Companhia, regulamentação governamental e regulamentação ambiental. Embora tenhamos tentado identificar fatores importantes que possam fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles descritos nas declarações prospectivas, pode haver outros fatores que façam com que os resultados não sejam conforme antecipado, estimado ou pretendido. Embora essas declarações prospectivas tenham sido baseadas em suposições que a Companhia acredita serem razoáveis quando feitas, você é advertido de que declarações prospectivas não são garantias de desempenho futuro e que os resultados, desempenho ou realizações reais podem diferir materialmente daqueles feitos ou sugeridos pelas declarações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa. Além disso, mesmo que nossos resultados, desempenho ou realizações sejam consistentes com as declarações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa, esses resultados, desempenho ou realizações podem não ser indicativos de resultados, desempenho ou realizações em períodos subsequentes.

As declarações prospectivas estão sujeitas a riscos e incertezas, muitos dos quais estão além do controle da Companhia, incluindo aqueles descritos na seção "Fatores de Risco" do relatório anual da Companhia no Formulário 20-F arquivado junto à Comissão de Valores Mobiliários e outros arquivamentos. Esses riscos incluem, mas não estão limitados a, flutuações na oferta e demanda de potássio, mudanças nas pressões competitivas, tempo e quantidade de despesas de capital, mudanças nos mercados de capitais, flutuações de moeda e taxa de câmbio, condições geológicas ou ambientais inesperadas, mudanças na legislação e regulamentações governamentais, desenvolvimentos políticos ou econômicos em jurisdições relevantes, sucesso na obtenção de licenças e autorizações necessárias, capacidade de garantir financiamento do projeto e outros riscos operacionais.

Os leitores são advertidos a não depositar confiança indevida em qualquer uma dessas declarações prospectivas. Essas declarações prospectivas referem-se apenas à data deste documento. A Companhia expressamente se isenta de quaisquer obrigações ou compromissos de divulgar publicamente quaisquer atualizações ou revisões de quaisquer declarações prospectivas aqui contidas para refletir qualquer mudança nas expectativas da Companhia em relação a elas ou qualquer mudança em eventos, condições ou circunstâncias nas quais qualquer declaração se baseia, a menos que exigido por lei.

