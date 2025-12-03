Taoxichuan Taoran Craft Market: eine Kulturmesse, auf der die originelle Kreativität von Jingdezhen präsentiert wird

JINGDEZHEN, China, Dec. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vom 28. bis 30. November 2025 fand der 13. Taoran Craft Market im Weimin Porcelain Factory Block von Taoxichuan in Jingdezhen statt. Dort gab es mehr als 400 Stände mit originellem Kunsthandwerk und ein vielfältiges Programm an öffentlichen Kulturveranstaltungen. Die von der Jingdezhen Ceramic Culture Tourism Group organisierte Veranstaltung hat sich zu einer der wichtigsten kulturellen Plattformen von Taoxichuan entwickelt und bietet sowohl visuellen Genuss als auch praktische Mitmachaktionen für Besucherinnen und Besucher, welche die kulturelle Vielfalt von Jingdezhen erleben möchten. Dabei wurden die handwerklichen Traditionen, die jugendliche Kreativität und der zeitgenössische kulturelle Lebensstil der Stadt in einem ansprechenden und zugänglichen Format präsentiert.

Diese Ausgabe des Taoran Craft Market zeichnete sich durch interdisziplinäre Inhalte, mehrere Veranstaltungsorte und ein nächtliches Kulturprogramm aus. Die Aktivitäten umfassten mehr als zehn Kategorien, darunter den Hauptmarkt für Kunsthandwerk, Kunsterlebnisse, Umweltperformances, Konzerte, Spaziergänge und Abendshows, die zusammen ein dreitägiges Kulturerlebnis bildeten. Diese Programme, die sich über mehrere Blocks des Stadtteils erstreckten, förderten Bewegungsfreiheit und spontane Teilnahme und präsentierten die Lebendigkeit des heutigen Jingdezhen in einer entspannten, offenen und vielfältigen Atmosphäre.

Der Taoran Craft Market wurde erstmals am 8. November 2022 ins Leben gerufen. Er hat sich kontinuierlich öffentliche Anerkennung und kulturellen Einfluss erarbeitet. Im Laufe der Jahre hat er sich von einem einzelnen kreativen Treffen zu einem der wiederkehrenden kulturellen Wahrzeichen der Stadt entwickelt. Er ist zu einer Plattform geworden, auf der junge Designer, unabhängige Marken, Hersteller und Kulturorganisationen aus dem ganzen Land ihre Arbeiten präsentieren, direkt mit dem Publikum in Kontakt treten und sich mit dem Erbe der Keramikkunst von Jingdezhen und zeitgenössischen kreativen Praktiken auseinandersetzen können.

Mit dem stetig wachsenden internationalen Einfluss von Taoxichuan hat sich der Taoran Craft Market zu einem der bedeutendsten kulturellen Veranstaltungsorte in Jingdezhen entwickelt. Für Besucherinnen und Besucher aus aller Welt bietet er einen Ort, an dem sie Originalwerke entdecken und zeitgenössische kreative Energie erleben können. Der Markt fördert auch die dauerhafte Verbindung zwischen Kultur, Kreativität, Design und urbanem Raum und ist damit ein wesentlicher Bestandteil der Arbeit von Taoxichuan im Bereich der kulturellen Erneuerung und der Gemeindeentwicklung.

Quelle: Jingdezhen Ceramic Culture Tourism Group