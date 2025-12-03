Taoxichuan Taoran Craft Market : une foire culturelle qui met en valeur la créativité originale de Jingdezhen

JINGDEZHEN, Chine, 03 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Du 28 au 30 novembre 2025 s’est tenu le 13e Taoran Craft Market (marché artisanal de Taoran) dans le quartier de la manufacture de porcelaine Weimin à Taoxichuan, Jingdezhen. Réunissant plus de 400 stands d’artisanat original, il proposait un programme d’activités culturelles variées ouvertes au public. Organisé par le Jingdezhen Ceramic Culture Tourism Group, cet événement est devenu l’une des plateformes culturelles emblématiques de Taoxichuan. Alliant à la fois plaisir visuel et participation active, il constitue ainsi un point d’entrée pour les visiteurs qui souhaitent découvrir l’écologie culturelle de Jingdezhen. Cette édition mettait en valeur les traditions artisanales, la créativité juvénile et le mode de vie culturel contemporain de la ville à travers un format attrayant et accessible.

Un contenu média annexé au présent communiqué est disponible en cliquant sur ce lien.

Cette édition du Taoran Craft Market s’est déroulée selon une structure caractérisée par un contenu interdisciplinaire, plusieurs événements et une programmation culturelle nocturne. Les activités couvraient plus de dix catégories, notamment le marché artisanal principal, des expériences artistiques, des performances environnementales, des concerts, des programmes de randonnée et des spectacles nocturnes, pour constituer une expérience culturelle continue étalée sur trois jours. Répartis sur plusieurs pâtés de maisons du quartier, ces programmes encourageaient la libre circulation et la participation spontanée, révélant la vitalité de la Jingdezhen contemporaine dans une atmosphère détendue, ouverte et variée.

La première édition du Taoran Craft Market remonte au 8 novembre 2022. Celui-ci n’a depuis lors cessé de gagner en notoriété et en influence culturelle. Ce qui avait commencé au départ comme un simple rassemblement créatif s’est transformé au fil des années en l’un des événements culturels incontournables de la ville. Cette initiative est devenue un tremplin où les jeunes designers, les marques indépendantes, les artisans et les organisations culturelles de tout le pays peuvent présenter leur travail, entrer directement en contact avec le public et s’engager dans la préservation du patrimoine céramique de Jingdezhen et les pratiques créatives contemporaines.

Grâce à l’influence internationale croissante de Taoxichuan, le Taoran Craft Market est désormais l’un des lieux culturels emblématiques de Jingdezhen. Ce lieu accueille des visiteurs du monde entier et leur propose de découvrir des œuvres originales tout en observant l’énergie créative contemporaine. Le marché favorise également les liens durables entre les domaines de la culture, de la créativité, du design et de l’espace urbain, une composante essentielle des efforts déployés par Taoxichuan en matière de renouveau culturel et de développement communautaire.

Source : Jingdezhen Ceramic Culture Tourism Group