Aliuminio fasadai UAB iškelta bankroto byla

2025 m. gruodžio 3 d. įsiteisėjusia nutartimi Panevėžio apygardos teismas nusprendė iškelti bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei Aliuminio fasadai, priklausančiai PST Group AB įmonių grupei. Teismas paskyrė nemokumo administratoriumi Mindaugą Krupavičių ir įpareigojo jį sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą įstatyme nustatytu terminu bei tvarka.
Aliuminio fasadai UAB susidūrė su sunkumais, kurių šaknys siekia pandemijos laikotarpį – dėl sutrikusių tiekimo grandinių ir pasikeitusių projektų apimčių įmonė patyrė nuostolių, kurių nepavyko atkurti net ir atsigavus rinkai. Situaciją dar labiau apsunkino dalis įmonės užsakovų, kurie neatsiskaitė už atliktus darbus.
PST Group AB yra didžiausias kreditorius šiame procese, todėl minėtas sprendimas mums taip pat skausmingas, tačiau nebematome realios galimybės šiai dukterinei įmonei įveikti finansinius iššūkius. Pabrėžiame, kad grupės veikla tęsiasi stabiliai – tai atskiras atvejis, kuris neturės įtakos kitų grupės bendrovių įsipareigojimams ar vykdomiems projektams. Mūsų tikslas – išmokti iš šios patirties ir dar labiau stiprinti rizikų valdymą ateityje.
Daugiau informacijos:
Generalinis direktorius
Tomas Stukas
Tel.: +370 618 21360