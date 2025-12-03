CALGARY, Alberta, 03 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Benevity, Inc., le principal fournisseur mondial de logiciels à impact social, annonce ce jour avoir rejoint le nouveau programme Claude for Nonprofits d’Anthropic en tant que partenaire d’intégration du protocole MCP (Model Context Protocol), une étape décisive dans l’exploitation de l’IA responsable en vue de l’accélération de l’impact social.

Grâce à ce partenariat, Claude pourra exploiter de manière transparente les capacités de la plateforme d’impact d’entreprise de Benevity, le serveur MCP servant d’infrastructure fondamentale favorisant d’innombrables cas d’utilisation à l’avenir. Grâce à la base de données Benevity qui répertorie plus de deux millions d’organisations à but non lucratif validées, Claude proposera des choix vérifiés, permettant ainsi aux utilisateurs de trouver et de soutenir en toute confiance les causes qui leur tiennent le plus à cœur, et d’accroître leur impact avec une efficacité et une ampleur considérables.

« Chez Benevity, notre objectif a toujours été de faciliter la vie des particuliers et des entreprises qui veulent répandre le bien à travers le monde », a déclaré Soraya Alexander, PDG, Benevity. « Le partenariat de Benevity avec Anthropic et Claude for Nonprofits donne vie à cet objectif d’une nouvelle manière, en utilisant l’IA responsable pour mettre en relation les personnes avec les causes qui leur tiennent à cœur. Il s’agit d’une nouvelle étape dans notre démarche visant à aider les entreprises à stimuler la motivation au travail, à donner aux employés les moyens d’avoir un impact significatif et à aider les organisations à but non lucratif à toucher davantage de sympathisants avec plus d’efficacité et de confiance. »

La vision de Benevity en matière d’IA responsable est holistique et s’applique judicieusement à l’ensemble de sa plateforme d’impact d’entreprise. Conçue pour débloquer de nouveaux gains d’efficacité à chaque étape des programmes axés sur les objectifs de l’entreprise, la stratégie agentique vise à permettre aux acteurs du changement d’accroître leur impact par le biais d’actions plus stratégiques. Le nouveau partenariat avec Anthropic s’inscrit dans la vision de Benevity en matière d’IA, qui consiste à promouvoir des expériences professionnelles personnalisées et axées sur des objectifs permettant de connecter plus facilement les employés d’entreprise aux causes qui leur tiennent à cœur.

« La mission d’Anthropic consiste à développer des systèmes d’IA fiables et à mener des recherches visant à garantir que cette technologie profite à l’humanité de manière sûre et éthique », a déclaré Elizabeth Kelly, responsable des déploiements bénéfiques, Anthropic. « Nos valeurs guident notre choix de partenaires et notre manière de collaborer. Notre mission commune avec Benevity dépasse le simple développement d’outils plus intelligents. En combinant la plateforme d’impact social basée sur l’IA de Benevity avec l’IA avancée de Claude, nous aspirons à servir davantage de communautés et à générer un impact mesurable, en mettant l’accent sur la sécurité et la responsabilité. »

« Pour élargir l’accès à notre travail, il faut commencer par aller à la rencontre des donateurs là où ils se trouvent », a déclaré Tunde Wackman, directeur du développement, World Central Kitchen (WCK). « Chez WCK, nous reconnaissons que la recherche par IA se transforme en élément indispensable lorsqu’il s’agit de trouver et de soutenir les organisations à but non lucratif. Nous sommes ravis de voir Benevity et Claude collaborer à la création d’un outil responsable et tourné vers l’avenir qui ouvre de nouvelles perspectives en matière d’engagement des donateurs dans l’ensemble du secteur. »

À propos de Benevity

Benevity, une entreprise certifiée B Corporation, est le leader mondial des logiciels d’impact social pour les entreprises. La plateforme complète de Benevity permet aux sociétés les plus engagées dans le monde d’intégrer de manière transparente la responsabilité sociale des entreprises au cœur de leur stratégie, générant ainsi un impact mesurable, évolutif et durable. Depuis 2008, Benevity a apporté un soutien financier de plus de 34,5 milliards de dollars à pas moins de 500 000 organisations à but non lucratif et a permis à plus de 8,5 millions d’acteurs du changement à travers le monde de renforcer la confiance, d’impliquer les collaborateurs, de favoriser la fidélisation du personnel et de stimuler l’innovation. Sa plateforme intégrée soutient les dons, le bénévolat, les subventions et la mobilisation des collaborateurs, grâce à des informations pertinentes et une infrastructure mondiale sécurisée. Pour en savoir plus, consultez le site benevity.com.

