Finantskalender 2026

Nordecon AS finantskalender aastal 2026: Sündmus Kuupäev Nädal IV kvartali ja 12 kuu vahearuanne 2025 05.02.2026 6 (2026) Auditeeritud majandusaasta aruanne 2025 - 17 (2026) I kvartali ja 3 kuu vahearuanne 2026 07.05.2026 19 (2026) 2025. majandusaasta aktsionäride korraline üldkoosolek - 21 (2026) II kvartali ja poolaastaaruanne 2026 06.08.2026 32 (2026) III kvartali ja 9 kuu vahearuanne 2026 05.11.2026 45 (2026) IV kvartali ja 12 kuu vahearuanne 2026 11.02.2027 6 (2027)





Nordeconi kontsern (www.nordecon.com) hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Geograafiliselt tegutsevad kontserni ettevõtted Eestis, Ukrainas ja Rootsis. Kontserni emaettevõte Nordecon AS on registreeritud ja asub Tallinnas, Eestis. Kontserni 2024. aasta konsolideeritud müügitulu oli 224 miljonit eurot. Nordeconi kontsern annab hetkel tööd ligi 425 inimesele. Alates 18.05.2006 on emaettevõtte aktsiad noteeritud Nasdaq Tallinna Börsi põhinimekirjas.

