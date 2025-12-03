BetaGlue Therapeutics erweitert klinische Studie in Italien nach Genehmigung vom italienischen Gesundheitsministerium zur Durchführung einer klinischen Studie bei nicht resezierbarem, lokal fortgeschrittenem Bauchspeicheldrüsenkrebs (uLA-PDAC)

MAILAND, Dec. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- BetaGlue® Therapeutics („BetaGlue” oder das „Unternehmen”), ein wegweisendes italienisches Onkologieunternehmen in der klinischen Entwicklungsphase, das eine innovative Strahlentherapielösung für die gezielte Behandlung solider Tumoren entwickelt, gibt bekannt, dass das italienische Gesundheitsministerium (MdS) seinen Antrag für die klinische Prüfung von YntraDose® zur Behandlung von nicht resezierbarem, lokal fortgeschrittenem, duktalem Adenokarzinom des Pankreas (LA-PDAC) genehmigt hat. Diese Zulassung folgt auf die kürzlich erteilte Genehmigung für eine klinische Studie durch die britische Arzneimittelzulassungsbehörde (UK Medicines and Healthcare products Regulatory Agency, MHRA).

Die klinische Studie, die voraussichtlich Anfang 2026 mit der Aufnahme von Patienten beginnen wird und deren vorläufige Ergebnisse bis Ende des Jahres erwartet werden, ist eine frühe klinische Machbarkeitsstudie zur Bewertung der Sicherheit, Anwendbarkeit und Durchführbarkeit der Verabreichung von YntraDose® bei Patienten mit nicht resezierbarem LA-PDAC, das nach wie vor ein erhebliches gesundheitliches Problem mit begrenzten wirksamen Behandlungsmöglichkeiten und einem erheblichen nicht gedeckten medizinischen Bedarf darstellt. YntraDose® ist eine neuartige lokoregionale Strahlentherapie, bei der Yttrium-90-Mikrosphären in einer schnell polymerisierenden Matrix fixiert werden, um eine gezielte Strahlendosis direkt in solide Tumore zu injizieren. Dieses Verfahren wurde mit dem Ziel entwickelt, die therapeutische Wirksamkeit zu maximieren und gleichzeitig die Schädigung des umliegenden gesunden Gewebes zu minimieren. Es gibt Patienten mit nicht resezierbarem, lokal fortgeschrittenem Bauchspeicheldrüsenkrebs – einer der aggressivsten und am schwierigsten zu behandelnden Krebsarten – neue Hoffnung.

„Als italienisches Unternehmen, das sich ganz der Weiterentwicklung der Krebstherapie verschrieben hat, freuen wir uns, bekannt zu geben, dass die italienischen Gesundheitsbehörden unsere klinische Studie in Italien genehmigt haben, die an der Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS in Rom durchgeführt wird. Dieser Erfolg ist ein wichtiger Meilenstein in unserem Engagement für innovative Krebsmedizin und zeigt das Vertrauen der italienischen Institutionen in unsere Technologie und das therapeutische Potenzial von YntraDose® für Patienten mit nicht resezierbarem, lokal fortgeschrittenem Bauchspeicheldrüsenkrebs“, sagte Alexis Peyroles, CEO von BetaGlue Therapeutics. „Wir sind dankbar für die Unterstützung der italienischen Behörden und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS in Rom, um Patienten mit nicht resezierbarem, lokal fortgeschrittenem Bauchspeicheldrüsenkrebs, einer der am schwierigsten zu behandelnden Erkrankungen, neue Hoffnung zu geben. Für die Zukunft planen wir aktiv die internationale Ausweitung unserer klinischen Studien mit dem Ziel, YntraDose® Patienten in weiteren Ländern zugänglich zu machen und den nicht gedeckten Bedarf in der Krebsbehandlung weltweit zu befriedigen.“

Über BetaGlue Therapeutics

BetaGlue® Therapeutics ist ein Onkologie-Unternehmen in der klinischen Entwicklungsphase, das die innovative Radiotherapie-Plattform YntraDose® für die gezielte lokale Behandlung nicht resezierbarer solider Tumoren entwickelt. YntraDose® wird derzeit bei lokal fortgeschrittenem Pankreaskarzinom (LA-PDAC) evaluiert und zeigt zudem Potenzial für weitere Indikationen.

Über YntraDose®

YntraDose ist ein Verfahren der lokoregionalen Therapie (LRT), mit dem nicht resezierbare solide Tumoren durch perkutan applizierte Radioablation behandelt werden können. Bei dieser neuartigen Technologie wird eine gezielte Strahlendosis in Form von Yttrium-90-Mikrosphären direkt in den Tumor injiziert. Die Mikrosphären werden in einer Hydrogel-Matrix fixiert, die ihre Verweildauer im Tumor gewährleistet.

Website: https://betaglue.com/ / Kontakt: info@betaglue.com LinkedIn: Hier