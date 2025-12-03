BetaGlue Therapeutics étend son essai clinique en Italie après avoir obtenu l’autorisation du ministère de la Santé italien pour mener son étude clinique sur le cancer du pancréas localement avancé non résécable (uLA-PDAC)

MILAN, 03 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- BetaGlue® Therapeutics (« BetaGlue » ou la « Société »), une société d’oncologie en phase clinique développant une solution innovante de radiothérapie pour le traitement ciblé des tumeurs solides, est fière d’annoncer que le ministère de la Santé italien (MdS) a approuvé sa demande d’essai clinique pour YntraDose® dans le traitement de l’adénocarcinome canalaire pancréatique localement avancé non résécable (LA-PDAC). Cette autorisation fait suite à l’approbation récente de l’essai clinique par l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA, de l’anglais Medicines and Healthcare products Regulatory Agency) du Royaume-Uni.

L’étude clinique, dont l’inclusion des patients devrait débuter début 2026 et dont les résultats préliminaires sont attendus d’ici à la fin de l’année, est une étude clinique de faisabilité précoce visant à évaluer la sécurité, l’utilisabilité et la faisabilité de l’administration d’YntraDose® chez des patients atteints de LA-PDAC non résécable, une pathologie grave, pour laquelle les options thérapeutiques efficaces restent limitées et les besoins médicaux non satisfaits importants. YntraDose® délivre une radiothérapie locorégionale innovante, utilisant des microsphères d’Yttrium-90 intégrées dans une matrice à polymérisation rapide afin de délivrer un rayonnement ciblé directement au cœur des tumeurs solides. Cette approche est conçue pour maximiser l’efficacité thérapeutique tout en limitant les dommages aux tissus sains environnants, offrant ainsi un nouvel espoir aux patients confrontés à un cancer du pancréas localement avancé non résécable, l’une des tumeurs les plus agressives et difficiles à traiter.

« En tant qu’entreprise italienne engagée à faire progresser la prise en charge du cancer, nous sommes honorés d’annoncer que les autorités sanitaires italiennes ont approuvé notre étude clinique en Italie, qui sera menée à la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS à Rome. Cette étape constitue un jalon essentiel dans notre engagement en faveur de l’innovation en oncologie et témoigne de la confiance accordée par les institutions italiennes à notre technologie et au potentiel thérapeutique d’YntraDose® pour les patients atteints de cancer du pancréas localement avancé non résécable », a déclaré Alexis Peyroles, PDG de BetaGlue Therapeutics. « Nous sommes reconnaissants du soutien des institutions italiennes et nous nous réjouissons de collaborer avec la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS à Rome afin d’apporter un nouvel espoir aux patients atteints de cette maladie parmi les plus redoutables au monde. Pour la suite, nous prévoyons activement l’expansion internationale de nos essais cliniques, dans le but de rendre YntraDose® accessible aux patients dans davantage de pays et de répondre aux besoins non satisfaits en matière de soins contre le cancer dans le monde entier. »

À propos de BetaGlue Therapeutics

BetaGlue® Therapeutics est une société d’oncologie en phase clinique développant une technologie de plateforme de radiothérapie innovante pour le traitement localisé et ciblé des tumeurs solides non résécables, appelée YntraDose®. Cette technologie fait actuellement l’objet d’une évaluation dans le cadre du traitement du LA-PDAC et présente un potentiel supplémentaire dans d’autres indications.

À propos d’YntraDose®

Le dispositif YntraDose est un traitement locorégional (TLR) destiné à l’ablation percutanée par radiofréquence des tumeurs solides non résécables. Il s’agit d’une technologie innovante qui vise à administrer une dose de rayonnement ciblée à l’aide de microsphères d’Yttrium-90 injectées directement dans la tumeur, dans une matrice adhésive permettant de maintenir les microsphères Y-90 en place.

Site Internet : https://betaglue.com/ / Nous contacter : info@betaglue.com LinkedIn : ici