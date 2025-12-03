Ontex versterkt zijn Noord-Amerikaanse mogelijkheden voor luierbroekjes om aan de stijgende vraag te voldoen

Verdriedubbelde capaciteit voor luierbroekjes versterkt het continentale ‘kust-tot-kust’ productiemodel van Ontex, voor een geoptimaliseerde cost-to-serve en een zekere voorraadbeschikbaarheid in het snelst groeiende segment van Noord-Amerika.

Atlanta, Verenigde Staten, 3 december 2025 – Ontex Group NV [EURONEXT: ONTEX], een toonaangevende ontwikkelaar en producent van persoonlijke verzorgingsproducten, heeft zijn productiecapaciteit voor luierbroekjes verdrievoudigd en de operationele efficiëntie verder verbeterd om het continentale productiemodel van Ontex in Noord-Amerika te versterken.

De strategische uitbreiding is bedoeld om Amerikaanse retailers een optimale cost-to-serve en leveringszekerheid te bieden – twee cruciale voordelen in een snelgroeiend segment waar betaalbaarheid en betrouwbaarheid cruciaal zijn om aan de consumentenvraag te voldoen. Volgens een rapport van Grand View Research uit 2025 [1] zal het segment van de luierbroekjes in de VS naar verwachting met bijna 8 procent per jaar groeien, gedreven door gebruiksgemak voor actieve peuters, tijdsbesparing voor ouders met een drukke levensstijl en premiumkenmerken zoals 360° rekbare taillebanden en hypoallergene materialen.

Deze groei weerspiegelt een bredere verschuiving in consumentengedrag. Amerikaanse consumenten kiezen steeds vaker voor huismerken die premium prestaties bieden zonder het premium prijskaartje. Data van NIQ Omnisales+ tonen aan dat de verkoop van huismerken in de VS jaar-op-jaar met 4,1 procent is gestegen, wat wijst op een groeiend vertrouwen en een toenemende loyaliteit aan winkelmerken [2]. Ontex, al jarenlang een leider in huismerken-innovatie in Europa – waar consumenten winkelmerken al lang zien als een eerste keuze voor kwaliteit en innovatie – brengt zijn decennialange expertise om Noord-Amerikaanse retailers te helpen inspelen op de veranderende verwachtingen van consumenten.

“De uitbreiding van onze luierbroekjesmogelijkheden in Noord-Amerika onderstreept ons engagement om grote retailers te ondersteunen bij het inspelen op een van de snelst groeiende segmenten binnen de categorie,” zegt Paul Wood, president van Ontex North America. “Nu consumenten zowel prestaties als prijs prioriteren, helpt Ontex retailers om producten te leveren die voldoen aan de noden van gezinnen, zonder compromissen. Deze groei versterkt ons vertrouwen in de toekomst van huismerken op de Amerikaanse markt.”

Als wereldwijde leider in de productie van producten voor persoonlijke verzorging werkt Ontex samen met grote retailers wereldwijd om producten te leveren die consumenten kunnen vertrouwen. De Noord-Amerikaanse productieactiviteiten in Stokesdale, North Carolina, en Tijuana, Mexico, weerspiegelen een voortdurend engagement voor productie op maat van de Amerikaanse markt, klantgerichte innovatie en veerkrachtige supply chains, zodat gezinnen toegang hebben tot betaalbare en betrouwbare producten van hoge kwaliteit.

Afbeeldingen zijn hier te vinden: https://ontex.com/news/all-news/media-download-center/ ‎

