LVMH : INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D’ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL

 | Source: LVMH LVMH

Société Européenne au capital de 149 306 082 euros
Siège social : 22, avenue Montaigne – 75008 Paris
775 670 417 RCS PARIS
Articles L. 233-8 II du Code de Commerce et 

Code ISIN : FR0000121014

DateNombre total d’actions en circulationNombre total de droits de vote
 

30 novembre 2025		497 686 940 Total brut de droits de vote : 744 846 792
   

Total net* de droits de vote : 743 567 901

 

* Total net = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d’actions sous déduction des actions privées de droit de vote.

Fait à Paris, le 3 décembre 2025

Pièce jointe


Attachments

Droits de vote 30 novembre 2025

Recommended Reading

  • December 02, 2025 11:47 ET | Source: LVMH
    LVMH: Share transactions disclosure

    Paris, December 2nd, 2025 The disclosure of share transactions carried out from November 24th to November 28th, 2025, was sent to the AMF on December 2nd, 2025. As required by current law, this...

    Read More
    LVMH: Share transactions disclosure
  • November 28, 2025 13:23 ET | Source: LVMH
    LVMH: Share buyback program

    Paris, November 28th, 2025 The mandate granted on February 17th, 2025 by LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE (LVMH) to an investment services provider and announced in a press release of the same...

    Read More
    LVMH: Share buyback program