Accessoires pour outils électriques SALI : ouverture aux partenariats internationaux au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique latine

JINHUA, Chine, 03 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- SALI, leader mondial des accessoires pour outils électriques, a lancé ce jour son « Programme de partenariat pour les marchés émergents » et recrute activement des agents de premier plan au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique latine. Avec six produits classés dans le TOP 3 et 14 dans le TOP 10 sur Amazon (États-Unis/Europe), et une expertise reconnue auprès de plus d’un million d’utilisateurs professionnels sur les marchés occidentaux, SALI offre à ses nouveaux partenaires un soutien logistique sans risque et une forte visibilité de marque pour explorer ensemble le marché mondial des accessoires pour outils.





Accessoires pour outils électriques SALI, Meilleures ventes sur les sites Amazon européens et américains

Pourquoi SALI ? – Des millions de clients lui font confiance en Europe et en Amérique

1. Elle figure parmi les trois premiers acteurs mondiaux et bénéficie d’une force de marque inégalée

Ses produits phares, comme les meules de 114 mm et les forets en acier, dominent le top 3 des ventes d’Amazon aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Allemagne, avec un taux de rachat supérieur à 35 %.

Elle propose plus de 3 000 références couvrant le travail du métal, de la pierre et du bois, la construction, la réparation automobile, etc.

2. Un succès éprouvé sur plus de 160 marchés

45 agents nationaux affichent une croissance en glissement annuel de 20 % en Europe et en Amérique.

Croissance annuelle de 50 % pour les partenaires de l’initiative « La Ceinture et la Route » (p. ex., Turkménistan et Éthiopie).





Réunion annuelle des agents SALI en Éthiopie (sur site)

3. Un modèle de partenariat à faible risque

Stockage prioritaire : un entrepôt dédié de 8 000 m² garantit une livraison rapide.

Zéro tracas : remplacement gratuit à l’identique des produits défectueux.





Entrepôt affilié à SALI

Que propose SALI à ses partenaires ?

1. Un support localisé

Documents multilingues (arabe/espagnol).

Recommandations de produits personnalisées (p. ex., des outils de taille de pierre pour le Moyen-Orient).

2. Une protection des profits

Protection des prix contre la concurrence interrégionale.

Campagnes conjointes sur les réseaux sociaux pour accroître la visibilité locale.

3. Une crédibilité de marque

Certifications MPA, EN12413, conformité aux normes de sécurité européennes.

Rejoignez-nous Exigences :

expérience en distribution d’outils et de matériaux de construction.

Entrepôt local et équipe commerciale.

Politiques de soutien :

protection complète sur le marché + décoration du magasin, exposition et subventions publicitaires.

Postulez dès maintenant :

Consultez la page de recrutement internationale de SALI. Un responsable dédié devrait vous contacter dans un délai de 3 jours ouvrables.

«Chez SALI, le succès de nos partenaires est aussi le nôtre. Ensemble, faisons du « choix de millions de clients » une réalité mondiale. » — PDG de SALI





Présentation du marché mondial SALI

À PROPOS DE SALI :

Filiale de Zhejiang Sali Abrasive Technology Co., Ltd., SALI est une marque d’outillage internationale qui propose des accessoires pour outils électriques, outils à main et outils pneumatiques. Fondée en 2010, SALI distribue ses produits dans plus de 160 pays, où ils sont reconnus par les professionnels du monde entier pour leur qualité et leur fiabilité.

