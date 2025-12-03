Vicat - Calendrier des publications financières 2026

Le groupe Vicat (Euronext Paris : FR0000031775 – VCT) annonce son calendrier 2026 de communication financière.

La date de publication des résultats annuels 2025 a été modifiée et interviendra désormais le 16 février 2026, contrairement à ce qui avait été annoncé le 3 novembre 2025 lors de la publication du chiffre d’affaires du 3ᵉ trimestre 2025.

Evènements

Résultats annuels 2025 16 février 2026 – publication après bourse

(Période d’embargo : 17 janvier 2026)



Assemblée générale annuelle 10 avril 2026



Chiffre d’affaires 1er trimestre 2026 4 mai 2026 – publication après bourse

(Période d’embargo : 19 avril 2026)



Résultats semestriels 2026 29 juillet 2026 – publication après bourse

(Période d’embargo : 29 juin 2026)



Chiffre d’affaires 9 mois 2026 5 novembre 2026 – publication après bourse

(Période d’embargo : 21 octobre 2026)

L’information financière (états financiers, présentations aux investisseurs et communiqués de presse…) est accessible dans la rubrique « Investisseurs » du site internet du Groupe (www.vicat.fr).

Contacts

Relations Investisseurs

Pierre PEDROSA

Tél. +33 (0)6 73 25 98 06

pierre.pedrosa@vicat.fr Presse

Raphael Hinninger

Tél. +33 (0)7 61 74 86 52

raphael.hinninger@vicat.fr

À propos du groupe Vicat

Depuis 170 ans, VICAT est un acteur industriel de référence dans le domaine des matériaux de construction minéraux et biosourcés. Vicat est un groupe coté sur Euronext Paris (membre de l’indice SBF 120) et est majoritairement contrôlé par la famille fondatrice. Avec l’ambition d’atteindre la neutralité carbone sur sa chaîne de valeur d’ici à 2050, l'entreprise exerce aujourd’hui 3 métiers principaux que sont le Ciment, le Béton Prêt à l’Emploi (BPE) et les Granulats, ainsi que des activités complémentaires à ces métiers de base. Présent dans 12 pays, développés et émergents, le groupe cimentier emploie près de 10 000 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 3 884 millions d’euros en 2024. Ancré dans les territoires, VICAT développe un modèle d’économie circulaire qui profite à tous et innove chaque jour pour réduire l’impact environnemental de la construction.

Pièce jointe