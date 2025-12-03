CRYOPDP du DHL Group et Applied Blockchain remportent un prix pour la transformation numérique dans la logistique de santé

LONDRES, 03 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Applied Blockchain, la société à l’origine de Silent Data, a annoncé aujourd’hui que son client CRYOPDP, filiale de DHL Health Logistics, a remporté le prix SAP Digital Transformation Award – Software lors des 2025 Supply Chain Excellence Awards.

La catégorie, sponsorisée par SAP, distingue l’innovation en matière de transformation numérique et comptait sept finalistes internationaux, parmi lesquels des organisations leaders dans le domaine de la chaîne d’approvisionnement et de la logistique telles que Cryoport Systems, EORI, Finmile, Reckitt, The ClearVue, et VT Garment & Coats Digital.

Le projet primé, Atlas Path, a été conçu par Applied Blockchain et CRYOPDP pour moderniser la visibilité des expéditions, la preuve de livraison et les processus de conformité dans la logistique de santé. Développé sur l’infrastructure blockchain axée sur la confidentialité de Silent Data, Atlas Path allie transparence en temps réel et protection des données de niveau entreprise, améliorant l’efficacité et la fiabilité des opérations mondiales de CRYOPDP.

Atlas Path a été spécialement conçu pour répondre aux besoins du réseau de chauffeurs, d’agents de terrain et d’équipes opérationnelles de CRYOPDP. La plateforme fournit des mises à jour instantanées, une validation infalsifiable des livraisons et une visibilité complète des expéditions, garantissant une coordination claire et conforme entre les bureaux et les clients.

« Ce prix montre que la blockchain apporte désormais une valeur tangible dans des environnements complexes et réglementés », déclare Adi Ben-Ari, fondateur et PDG d’Applied Blockchain. « En travaillant avec CRYOPDP, nous avons démontré comment Silent Data facilite une transformation numérique à grande échelle, en offrant la transparence de la blockchain tout en respectant les exigences de confidentialité et de conformité des entreprises. »

Grâce à sa collaboration avec Applied Blockchain, CRYOPDP a réalisé l’une des premières implémentations concrètes d’une plateforme blockchain respectueuse de la vie privée dans le domaine de la logistique des soins de santé, un secteur où la sensibilité des données, la conformité réglementaire et la fiabilité opérationnelle sont essentielles.

« Silent Data nous permet d’exploiter la blockchain pour renforcer la confiance, automatiser les processus et améliorer la résilience, sans compromettre la confidentialité indispensable à nos activités », explique Lourenço Pereira, responsable R&D informatique chez CRYOPDP. « Nous sommes ravis de voir cette innovation reconnue par le SAP Digital Transformation Award. C’est une formidable validation de la valeur qu’elle apporte dans le domaine de la logistique des soins de santé dans le monde réel. »

De nombreuses organisations opérant dans des secteurs réglementés souhaitent bénéficier de la transparence, de l’automatisation et de l’auditabilité offertes par la blockchain, mais sont freinées par les enjeux de confidentialité et de conformité. Certaines se tournent alors vers des blockchains privées pour éviter d’exposer des données sensibles, comme les identités ou les montants des transactions. Toutefois, ces solutions créent souvent des systèmes isolés, exposés à des points de défaillance uniques, des surfaces d’attaque accrues et un risque de censure par un opérateur centralisé.

Silent Data élimine ce compromis en combinant l’interopérabilité et la vérifiabilité des blockchains publiques avec le contrôle, la confidentialité et les performances de l’infrastructure privée. Les données sensibles sont protégées matériellement en permanence : la blockchain Silent Data L2 fonctionne dans un environnement d’exécution de confiance (TEE), ce qui garantit que les informations sensibles ne sont jamais accessibles à l’opérateur. L’accès est strictement régi par des contrats intelligents Solidity (EVM) standard, permettant uniquement aux parties autorisées de consulter certaines données dans des conditions définies.

Cela permet à des organisations telles que CRYOPDP de déployer des solutions basées sur la blockchain qui répondent à des exigences opérationnelles et de protection des données strictes tout en conservant la vérifiabilité et la confiance, établissant ainsi une nouvelle référence en matière de transformation numérique sécurisée dans les secteurs réglementés.

À propos d’Applied Blockchain

Applied Blockchain est un studio de développement spécialisé dans les technologies blockchain et de confidentialité. Fondée à Londres en 2015, la société a conçu plus de 150 plateformes dans des secteurs tels que la finance, la chaîne d’approvisionnement, l’énergie et la santé à des clients tels que Shell, Barclays et les Nations unies. Forte de plus d’une décennie d’expérience, elle est reconnue comme un partenaire de confiance pour les organisations cherchant des solutions blockchain sécurisées, évolutives et conformes. Elle est également à l’origine de Silent Data, un réseau Layer 2 axé sur la confidentialité pour les applications d’entreprise réglementées et Web3.

Pour en savoir plus sur Applied Blockchain, consultez le site https://www.appliedblockchain.com/

Pour en savoir plus sur Silent Data, consultez le site https://www.silentdata.com/

À propos de CRYOPDP

CRYOPDP, filiale de DHL Health Logistics et du réseau spécialisé DHL Pharma, est un acteur mondial de la logistique sous température contrôlée pour les secteurs des sciences de la vie et de la santé. Présente dans 15 pays aux États-Unis, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie-Pacifique, la société CRYOPDP soutient la santé mondiale en fournissant des solutions logistiques à température contrôlée sur mesure, personnalisées et innovantes pour le secteur des sciences de la vie, notamment les entreprises pharmaceutiques, biopharmaceutiques et de thérapies avancées. Son réseau mondial et ses équipes spécialisées assurent la conformité, la traçabilité et la sécurité de chaque expédition tout au long de son parcours. Grâce à sa fiabilité et sa flexibilité, CRYOPDP contribue à acheminer la recherche scientifique jusqu’aux patients en toute sécurité, améliorant et sauvant des vies dans le monde entier.

Pour en savoir plus sur CRYOPDP, consultez le site https://cryopdp.com

