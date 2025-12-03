Neue Avextra-Kapsel verbessert Therapieerfahrung und Akzeptanz der Behandlung seitens der Patienten

Mit evidenzbasierter klinischer Entwicklung und neuen pharmazeutischen Darreichungsformen strebt Avextra eine verbesserte Therapieerfahrung und Akzeptanz für Patienten an.

Bensheim, Deutschland – 3. Dezember 2025 – Wie kann die Therapie mit Cannabis-basierten Arzneimitteln (CbM) so gestaltet werden, dass sie nicht nur therapeutisch wirksam ist, sondern auch für die Patienten einfach anzuwenden und sicher? Bislang dominieren ölige Lösungen den medizinischen Markt im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung, insbesondere für Schmerzpatienten. Trotz der bereits gut belegten Wirksamkeit von öligen Cannabisextrakten werden neue standardisierte orale Darreichungsformen von CbM immer wichtiger, um Versorgungslücken zu schließen und die Handhabung und Akzeptanz seitens der Patienten zu vereinfachen. Das deutsche Biotech-Unternehmen Avextra bringt nun ein neues Portfolio auf den Markt, das standardisierte Qualität und innovative Darreichungsformen wie Kapseln kombiniert.

Die Granulatkapseln basieren auf dem Cannabisextrakt Avextra 10:10 (THC/CBD) und wurden erstmals in eine Anwendungsbeobachtungsstudie zur Bewertung der Patientenzufriedenheit mit verschiedenen oralen Cannabisprodukten eingeschlossen. Die nicht-interventionelle, prospektive, offene, multizentrische SATURN-Studie mit fast 400 Patienten in 24 Studienzentren in Deutschland befasste sich mit der Frage, wie sich die Lebensqualität von Schmerzpatienten durch eine individualisierte Behandlung mit verschiedenen oralen Darreichungsformen verbessern lässt. Die Studie umfasste mehr als zehn Indikationen und fünf Darreichungsformen und hatte zum Ziel, die Präferenzen der Patienten zu charakterisieren und zu beurteilen, ob ein Zusammenhang mit den klinischen Ergebnissen besteht.

Die Ergebnisse zeigen, dass nach dreimonatiger Behandlung mit dem Cannabisextrakt AVEXTRA 10:10 (THC/CBD) als ölige Lösung oder den AVEXTRA Cannabisextrakt-Kapseln (2,5 mg oder 5 mg THC/CBD 1:1) die Symptombelastung und die Lebensqualität signifikant verbessert werden konnten. Über mehrere klinische Indikationen und Darreichungsformen hinweg zeigen diese in SATURN eingesetzten Avextra-Cannabisextrakte durchweg eine hohe Akzeptanz bei den Patienten. Ein zentrales Merkmal der Studie lag in der eigenständigen Formulierung individueller Therapieziele durch die Patienten, so genannter Patient Reported Outcome Measures (PROMs), insbesondere hinsichtlich ihres Wunsches nach Symptomreduktion.

Wichtigste Ergebnisse der SATURN-Studie im Überblick:

Wirksamkeit: Bei den AVEXTRA Cannabisextrakt-Kapseln (2,5 mg oder 5 mg THC/CBD 1:1) konnten nach sechs Monaten signifikant höhere Ansprechraten hinsichtlich Lebensqualität und Symptomverbesserung (Schlafstörungen, Rückenschmerzen, Stress/Anspannung, neuropathische Schmerzen, Muskelverspannungen, chronische Entzündungen) im Vergleich zum Cannabisextrakt AVEXTRA 10:10 (THC/CBD) begutachtet werden.

37 % der Patienten reduzierten während der Behandlung mit den oralen Cannabisextrakten von Avextra (ölig und kapselbasiert) die zuvor eingesetzte Medikation, vor allem Analgetika, Schlafmittel und Antidepressiva.

37 % der Patienten reduzierten während der Behandlung mit den oralen Cannabisextrakten von Avextra (ölig und kapselbasiert) die zuvor eingesetzte Medikation, vor allem Analgetika, Schlafmittel und Antidepressiva. Hohe Patientenzufriedenheit: Nachweislich sehr hohe Zufriedenheitswerte: 68 % der Patienten mit Cannabisextrakt AVEXTRA 10:10 (THC/CBD) und 90 % der Patienten mit AVEXTRA Cannabisextrakt-Kapseln (2,5 mg oder 5 mg THC/CBD 1:1) waren mit ihrer Medikation in der Symptomreduktion zufrieden.

Wunsch nach Fortsetzung der Therapie: 85 % der Patienten würden sich erneut für die oralen Cannabisextrakte von Avextra (ölig und kapselbasiert) entscheiden.

Zusammen unterstreichen diese Erkenntnisse die Bedeutung patientenorientierter, standardisierter oraler Formulierungen, die sowohl die Anwendbarkeit als auch die therapeutische Konsistenz verbessern. Die Einführung des Kapselportfolios in zwei Wirkstärken von Avextra ist ein bedeutender Schritt zur Erweiterung sicherer, akzeptierter und einfach anzuwendender Behandlungsoptionen für Patienten, die auf Cannabinoid-basierte Therapien angewiesen sind. Mit SATURN unterstreicht Avextra sein Engagement für die Förderung evidenzbasierter Innovationen, die die Lebensqualität verbessern und Patienten in ihrer Behandlung stärken können.

Ein weiterer Schritt in Richtung evidenzbasierter Cannabinoidtherapie

Prof. Dr. med. Justus Benrath, Studienleiter der SATURN-Studie, erläutert: „Durch die Einbeziehung von fast 400 Patienten – sowohl Cannabis-naiv als auch mit Cannabismedizin vortherapiert – bei denen eine Erkrankung diagnostiziert worden war, für die medizinisches Cannabis als Arzneimittel indiziert ist, konnten wir wichtige Erkenntnisse hinsichtlich der Zufriedenheit der Patienten mit dem jeweiligen Cannabisprodukt oder der Cannabis-Therapie sowie die Auswirkungen auf die Lebensqualität, die Begleitmedikation und die Verträglichkeit gewinnen.”

Avextra unterstützt darüber hinaus eine Reihe von klinischen Studien, um die langfristigen Auswirkungen von Begleittherapien auf Cannabinoidbasis in Bereichen zu untersuchen, in denen es einen klaren ungedeckten Bedarf seitens der Patienten gibt. „Bei der SATURN Studie wurden patientenbezogene Behandlungsergebnisse und persönliche Ziele berücksichtigt. Dies erlaubt es uns, weitere Studiendesigns auf dem Weg zum Fertigarzneimittel in Betracht zu ziehen und neue Wege bei der Behandlung Schwerstkranker zu beschreiten“, führt Dr. Bernhard Babel, CEO von Avextra, aus. „Diese Forschungsergebnisse bestätigen nicht nur die Wirksamkeit der Kombination von THC und CBD bei der Schmerzbehandlung, sondern unterstreichen auch, dass Arzneimittel auf Cannabisbasis in der Regel sehr gut verträglich sind.“

Über Avextra

Vertrauen durch Forschung und patientenorientierte Innovation: Das Hessische Biotech-Unternehmen Avextra steht für die Weiterentwicklung von Cannabis-basierten Rezepturarzneimitteln. Wir investieren gezielt in Forschung – so ebnen derzeit allein sechs richtungsweisende Studien von Avextra in Deutschland den Weg für eine angestrebte Zulassung. Unser Ziel: die Erstattung von Cannabinoiden für schwerkranke Patienten im Schmerz- und Palliativbereich nachhaltig zu verbessern.

