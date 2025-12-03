ZenaTech fortalece las capacidades de Drone como Servicio para los mercados gubernamentales y de aviación con el cierre de la adquisición de Smith Surveying Group en Jacksonville, Florida

VANCOUVER, Columbia Británica, Dec. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) ("ZenaTech"), proveedor de soluciones tecnológicas empresariales especializado en drones con inteligencia artificial (IA), Drone como Servicio (DaaS), software empresarial como servicio (SaaS) y soluciones de computación cuántica, anunció la finalización de su adquisición de Smith Surveying Group LLC, una firma de topografía e inspección de terrenos con sede en Jacksonville, Florida, con una larga trayectoria y una cartera consolidada de clientes en los sectores municipal, de aviación y comercial. Esta decimotercera adquisición se suma a la red de Drone como Servicio y fortalece las capacidades de la empresa para atender a los mercados gubernamentales y de aviación en una de las áreas metropolitanas de más rápido crecimiento en Florida, también conocida por su presencia en los sectores de aviación y aeroespacial.

"Smith Surveying Group aporta una larga trayectoria y relaciones de confianza con las comunidades de clientes del área de Jacksonville, y ofrece enormes oportunidades para implementar nuestras soluciones de Drone como Servicio en verticales importantes como transporte, obras públicas, servicios públicos, mercados comerciales y de estudios y levantamientos para el desarrollo costero", dijo Shaun Passley, Ph.D., director ejecutivo de ZenaTech. El mercado de aviación de Florida está experimentando inversiones sustanciales en la expansión y modernización de aeropuertos, lo que está impulsando la demanda de levantamientos topográficos e inspecciones rápidas y eficientes basadas en drones, y estamos listos para satisfacer estas necesidades".

Fundada en 1988, Smith Surveying Group es una presencia consolidada en el sector público y los mercados comerciales de Jacksonville, participando en numerosos proyectos regionales de infraestructura, desarrollo y uso de suelo. Junto con la reciente adquisición de A&J Land Surveyors, Inc, con sede en Jacksonville, también reconocida por su experiencia en aviación, infraestructura y servicios públicos, el Drone como Servicio de ZenaTech está bien posicionada para establecer una fuerte presencia en la región y más allá.

La continua inversión de Florida en aviación e infraestructura acelera aún más esta oportunidad considerando que el presupuesto estatal para 2025/26 que destina más de 345 millones de dólares a la modernización, expansión y mantenimiento de aeropuertos, lo que impulsa una fuerte demanda de levantamientos topográficos de construcción basados en drones. El complejo entorno costero de Jacksonville y sus corredores comerciales en expansión también generan una creciente necesidad de monitoreo ambiental, topografía hidrográfica y supervisión de obras. Esta adquisición permite a ZenaTech ampliar su cartera de servicios, ofreciendo datos avanzados basados en drones en una amplia variedad de aplicaciones que respaldan el desarrollo sostenible y la resiliencia de infraestructura.

La oferta de Drone como Servicio (DaaS) de ZenaTech proporciona a clientes empresariales y gubernamentales acceso flexible, bajo demanda o por suscripción, a servicios de drones para topografía, inspección, mantenimiento, lavado a presión, gestión de inventarios, agricultura de precisión y otros servicios, sin los costos de capital ni las cargas operativas de la propiedad. Al adquirir empresas de servicios consolidadas y rentables, listas para la innovación con drones, ZenaTech está construyendo una red global y multiservicio de DaaS, respaldada por clientes existentes y por ingresos recurrentes.

ZenaTech (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) es una empresa de tecnología especializada en drones con inteligencia artificial (IA), Drone como Servicio (DaaS), software empresarial como servicio (SaaS) y soluciones de computación cuántica, para aplicaciones empresariales de misión crítica. Desde 2017, la empresa ha aprovechado su experiencia en desarrollo de software y ha expandido sus capacidades de diseño y fabricación de drones a través de ZenaDrone, con el objetivo de innovar y mejorar los procesos de inspección, monitoreo, seguridad, cumplimiento y estudios topográficos de terrenos para los clientes. Con clientes de software empresarial que utilizan soluciones de marca en los sectores de cumplimiento de la ley, gubernamental e industrial, y con drones que se implementan en estos sectores además de en agricultura, defensa y logística, el portafolio de soluciones de ZenaTech contribuye a impulsar eficacias operativas excepcionales, así como velocidad y precisión. La empresa opera a través de oficinas globales en América del Norte, Europa, Taiwán y los Emiratos Árabes Unidos, y está expandiendo su negocio DaaS y su red de ubicaciones mediante adquisiciones.

ZenaDrone, una filial de propiedad integral de ZenaTech, diseña y fabrica soluciones empresariales de drones autónomos que pueden incorporar software de aprendizaje automático, inteligencia artificial (IA), modelado predictivo, computación cuántica y otras innovaciones de software y hardware. Creado para revolucionar el sector del cultivo de cáñamo, su especialización ha evolucionado hacia el desarrollo de soluciones de drones multifuncionales diseñadas para aplicaciones de inspecciones industriales, monitoreo, mantenimiento, agricultura de precisión, automatización de procesos y defensa. Actualmente, el dron ZenaDrone 1000 es utilizado para aplicaciones de gestión de cultivos en agricultura y ha sido empleado para aplicaciones críticas de carga de campo dentro del sector de defensa. El dron de interiores IQ Nano se utiliza para la gestión y seguridad de inventario en los sectores almacenamiento y logística, y el IQ Square es un dron de exteriores diseñado para levantamientos topográficos e inspecciones en los sectores comercial y de defensa.

