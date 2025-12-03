Fjárhagsáætlun 2026 með áherslu á fjárfestingu í þágu barna og ungmenna samþykkt

Bæjarstjórn Mosfellsbæjar hefur samþykkt fjárhagsáætlun sveitarfélagsins fyrir árið 2026.
Áætlunin gerir ráð fyrir áframhaldandi stöðugum rekstri og markvissum fjárfestingum í þágu barna- og ungmenna, íþróttastarfsemi og innviðauppbyggingu.
Leikskólagjöld eru áfram þau lægstu á höfuðborgarsvæðinu og áfram verður 12 mánaða börnum tryggð leikskólavistun að hausti.
Ætlað er að framkvæma fyrir rúmlega fjóra milljarða í fjölbreyttum verkefnum sem styðja við velferð og uppbyggingu innviða. Ný skammtímadvöl fyrir fötluð börn og ungmenni og fjölskylduheimili fyrir börn verða opnuð á árinu 2026. Þá er áfram unnið að endurgerð skólalóða, boðin út bygging og rekstur nýrrar þjónustu- og aðkomubyggingar við Varmá og lokið við endurbætur á Varmárskóla. Auk þess sem umfangsmiklar veituframkvæmdir og gatnagerð verða í takti við vaxandi íbúafjölda.
Helstu tölur:
- Rekstrarafgangur A- og B-hluta er áætlaður: 557 m.kr.
- Rekstrarafgangur A-hluta: 254 m.kr.
- Rekstrartekjur eru áætlaðar 24.692 m.kr.
- Rekstrargjöld eru áætluð 21.924 m.kr.
- Veltufé frá rekstri A- og B- hluta: 2.191 m.kr. (8,9% af heildartekjum)
- Skuldaviðmið A- og B-hluta, áætluð við árslok 2026: 102%
- Útsvar verður óbreytt: 14,97%
- Fasteignaskattur A lækkar úr 0,20% í 0,19%
- Fráveitugjald lækkar úr 0,089% í 0,084%
„Fjárhagsáætlunin fyrir árið 2026 sýnir áframhaldandi traustan rekstur og miklar fjárfestingar í innviðum og endurbætur á skólahúsnæði og skólalóðum ” segir Regína Ásvaldsdóttir bæjarstjóri. ,,Þá höldum við áfram að fjárfesta í íþróttamannvirkjum en á árinu verður bygging og rekstur nýrrar þjónustu- og aðkomubyggingar boðinn út.”
Viðhengi