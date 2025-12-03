Fjárhagsáætlun Sveitarfélagsins Árborgar 2026 og þriggja ára áætlun 2027 – 2029

Fjárhagsáætlun Sveitarfélagsins Árborgar fyrir árið 2026 og þriggja ára áætlun fyrir tímabilið 2027 – 2029 var lögð fram í bæjarstjórn Árborgar til seinni umræðu í dag miðvikudaginn 3. desember 2025.
Fjárhagsáætlun ársins 2026 gerir ráð fyrir að rekstrarniðurstaða samstæðunnar að meðtöldum samstarfsverkefnum, án afskrifta og fjármagnsliða sé jákvæð um 2.797 m.kr. Afskriftir eru áætlaðar 1.107 m.kr., fjármagnskostnaður er áætlaður 1.540 m.kr. Heildarniðurstaða samstæðunnar er því jákvæð um 150,3 m.kr.
Áætlunin gerir ráð fyrir að samanlagðar tekjur A og B hluta verði 22.844 m.kr. á árinu 2026. Heildarlaunakostnaður er áætlaður 12.553 m.kr. og annar rekstrarkostnaður er áætlaður um 7.179 m.kr.
Veltufé samstæðunnar frá rekstri er áætlað 2.311 m.kr. Afborganir lána eru áætlaðar 2.769 m.kr. Skuldahlutfall fyrir árið 2026 er áætlað 143,0% og skuldaviðmið skv. reglugerð um fjárhagsleg viðmið og eftirlit með fjármálum sveitarfélaga nr. 502/2012 er áætlað 118,1% fyrir árið 2026. Áætlað er að skuldaviðmiðið verði komið niður í 102,4% árið 2029.
Veltufé frá rekstri er áætlað 2,3 ma.kr árið 2026, 2,2 ma kr. árið 2027, 2,5 ma kr. árið 2028 og 2,9 ma kr. árið 2029.
Framlegðarhlutfall er áætlað 12,2% fyrir árið 2026 og hækkar í 14,0% fyrir árið 2029.
Fjárfestingaráætlun hljóðar uppá 2,8 ma.kr. fyrir árið 2026, 2,8 ma.kr árið 2027 og 2,79 ma.kr árið 2028 og 2,5 ma.kr árið 2029.
Hjálagt er að finna fjárhagsáætlun Sveitarfélagsins Árborgar 2026 til 2029.
Attachment