Erhalt eines als „Superior Proposal“ eingestuften Angebots von Predictive Discovery Limited

QUÉBEC, Dec. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Robex Resources Inc. („Robex“) gibt bekannt, dass das Unternehmen eine formelle Mitteilung von Predictive Discovery Limited („PDI“) erhalten hat, wonach der Vorstand von PDI ein nicht angefordertes Angebot von Perseus Mining Limited als „Superior Proposal“ gemäß den Bedingungen des Arrangement Agreement zwischen Robex und PDI vom 5. Oktober 2025 eingestuft hat.

Gemäß dem Arrangement Agreement verfügt Robex über eine Frist von fünf Geschäftstagen, in der das Unternehmen ein gleichwertiges oder überlegenes Angebot vorlegen kann. Diese Frist hat heute begonnen und endet um 23:59 Uhr EST am 10. Dezember 2025 (12:59 Uhr AWST am 11. Dezember 2025).

Der Vorstand von Robex bewertet derzeit seine Handlungsoptionen in Folge dieser Entwicklung.

Robex bleibt weiterhin verpflichtet, im besten Interesse seiner Aktionäre und des Unternehmens zu handeln und wird zu gegebener Zeit weitere Updates bereitstellen. Für Aktionäre besteht derzeit kein Handlungsbedarf.

Diese Mitteilung wurde vom Managing Director genehmigt.

