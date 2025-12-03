Réception d’une offre supérieure communiquée par Predictive Discovery Limited

QUÉBEC, 03 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Robex Resources Inc. (« Robex ») annonce avoir reçu un avis officiel de Predictive Discovery Limited (« PDI ») indiquant que le conseil d’administration de PDI a déterminé qu’une offre non sollicitée de Perseus Mining Limited constitue une offre supérieure (« Superior Proposal ») au sens de la Convention d’arrangement conclue entre Robex et PDI le 5 octobre 2025.

Conformément à la Convention d’arrangement, Robex dispose d’un délai de cinq jours ouvrables pour s’aligner sur une offre existante et durant laquelle elle peut choisir de proposer une offre équivalente ou supérieure. Ce délai commence à courir aujourd’hui et expiera à 23h59, heure normale de l’Est (EST), le 10 décembre 2025 (12h59, heure normale de l'Ouest australien (AWST), le 11 décembre 2025).

Le conseil d’administration de Robex évalue actuellement ses options en réponse à cette évolution.

Robex reste déterminée à agir au mieux des intérêts de ses actionnaires et de la société et communiquera toute nouvelle information pertinente en temps voulu. Pour le moment, les actionnaires n’ont aucune démarche à effectuer.

Le directeur général de la Société a validé le présent communiqué.

La Bourse de croissance TSX et son partenaire en services de réglementation, tel que défini dans ses politiques, déclinent toute responsabilité quant à la pertinence ou l’exactitude du présent communiqué.

Robex Resources Inc.

Matthew Wilcox, directeur général et président-directeur général

Alain William, directeur financier

Courriel : investor@robexgold.com

www.robexgold.com

Contact pour les Investisseurs et les Médias :

Nathan Ryan

NWR Communications

+61 420 582 887

nathan.ryan@nwrcommunications.com.au