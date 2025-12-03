Los futuros de acciones de Bitget superan los 10.000 millones de dólares mientras los operadores mundiales se lanzan a las acciones tokenizadas

VICTORIA, Seychelles, Dec. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la bolsa universal (UEX) más grande del mundo, anunció hoy que el volumen acumulado de operaciones con futuros sobre acciones estadounidenses ha superado los 10.000 millones de dólares. Este hito se produce apenas dos semanas después de superar la marca de los 5.000 millones de dólares, lo que destaca el extraordinario impulso del mercado y la creciente demanda de futuros sobre acciones tokenizadas por parte de los usuarios.

El rápido ascenso refleja una combinación perfecta entre los factores macroeconómicos favorables y la innovación de productos. A medida que los mercados de valores de EE. UU. continúan batiendo récords, los operadores recurren cada vez más a los futuros sobre acciones de Bitget para expresar opiniones direccionales, cubrir la exposición y participar en los movimientos de acciones mundiales con ejecuciones nativas de criptomonedas.

Entre todos los pares, los contratos más operados incluyen Tesla (TSLA), a la cabeza con 2.720 millones de dólares, Meta (META) con 2.140 millones y Strategy (MSTR) con 1.450 millones, lo que demuestra un gran interés por la tecnología y las criptomonedas.

Bitget presentó futuros perpetuos con margen en USDT vinculados a más de 30 acciones líderes de EE. UU., que ofrecen un apalancamiento de hasta 25x y una tasa de comisión muy competitiva del 0,0065 %. La línea de productos se ha convertido con rapidez en uno de los componentes de más rápido crecimiento de la suite de futuros de Bitget, y atrae a operadores minoristas e institucionales que buscan un acceso perfecto tanto a los mercados tradicionales como a los de criptomonedas en una plataforma unificada.

Para apoyar este aumento en la adopción y reducir las barreras para los nuevos participantes, Bitget está realizando una campaña de reducción del 90 % en las comisiones de operación por tiempo limitado en todos los pares de futuros sobre acciones. La promoción, que estará vigente hasta el 31 de enero, permite a los operadores explorar el universo en expansión de los futuros sobre acciones tokenizadas con comisiones ultrabajas, en consonancia con la visión de la UEX de un acceso mundial inclusivo y eficaz.

"Ha sido increíble ver a los operadores invertir en futuros de acciones tan rápido", afirmó Gracy Chen, directora ejecutiva de Bitget. "Está claro que los usuarios buscan una forma sencilla de acceder tanto al mercado de las criptomonedas como al mercado tradicional, y este hito demuestra lo rápido que se está produciendo ese cambio".

Este hito refuerza aún más la visión de la UEX de Bitget, que conecta los mercados tradicionales con los activos digitales mediante una única cuenta unificada. Al combinar productos de acciones tokenizadas, derivados de criptomonedas e información impulsada por IA, Bitget continúa ampliando el acceso a oportunidades de inversión mundiales, a la vez que mejora la transparencia, la flexibilidad y la rentabilidad.

Acerca de Bitget

Fundada en 2018, Bitget es la bolsa universal (UEX) más grande del mundo, que presta servicio a más de 120 millones de usuarios con acceso a millones de tokens de criptomonedas, acciones tokenizadas, ETF y otros activos del mundo real, a la vez que ofrece acceso en tiempo real al precio del Bitcoin, precio de Ethereum, precio de XRP y otros precios de criptomonedas, todo en una sola plataforma. El ecosistema se compromete a ayudar a los usuarios a realizar operaciones de forma más inteligente con sus herramientas de operaciones basadas en IA, la interoperabilidad entre tokens en Bitcoin, Ethereum, Solana y BNB Chain, junto con un acceso más amplio a activos del mundo real. En cuanto a la descentralización, Bitget Wallet es una aplicación financiera para el día a día diseñada para que las criptomonedas sean sencillas, seguras y formen parte de las finanzas cotidianas. Esta billetera cuenta con más de 80 millones de usuarios, conecta la blockchain con las finanzas del mundo real, ofrece una plataforma todo en uno para rampas de entrada y salida, operar, ganar y pagar sin complicaciones.

Bitget impulsa la adopción de criptomonedas mediante alianzas estratégicas, como su papel como socio oficial de criptomonedas de la liga de fútbol más importante del mundo, LALIGA, en los mercados de ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO y LATINOAMÉRICA. Alineada con su estrategia de impacto global, Bitget ha unido fuerzas con UNICEF para apoyar la educación en blockchain para 1,1 millones de personas para 2027. En el mundo de los deportes de motor, Bitget es la bolsa de criptomonedas que es socia exclusiva de MotoGP™, uno de los campeonatos más emocionantes del mundo.

