Les contrats à terme sur actions de Bitget dépassent les 10 milliards de dollars alors que les traders du monde entier se ruent vers les actions tokenisées

VICTORIA, Seychelles, 03 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la plus grande bourse universelle (UEX) au monde, a annoncé aujourd’hui que ses contrats à terme sur actions américaines ont dépassé les 10 milliards de dollars de volume de trading cumulé. Ce cap intervient seulement deux semaines après avoir franchi la barre des 5 milliards de dollars, révélant une dynamique de marché exceptionnelle et une demande en forte accélération pour les contrats à terme sur actions tokenisées.

Cette progression rapide reflète une conjonction idéale entre facteurs macroéconomiques favorables et innovation produit. Alors que les marchés boursiers américains continuent de battre des records, les traders se tournent de plus en plus vers les contrats à terme sur actions de Bitget pour prendre position, couvrir leur exposition et participer aux mouvements des marchés boursiers mondiaux avec un mode d’exécution propre à l’écosystème crypto.

Parmi toutes les paires, les contrats les plus activement négociés incluent Tesla (TSLA), en tête avec 2,72 milliards de dollars, Meta (META) avec 2,14 milliards et Strategy (MSTR) avec 1,45 milliard, témoignant d’un intérêt marqué pour les secteurs technologique et crypto.

Bitget a lancé des contrats à terme perpétuels sur marge USDT adossés à plus de 30 actions américaines de premier plan, offrant un effet de levier pouvant atteindre 25x et un taux de commission très compétitif de 0,0065 %. Cette gamme s’est rapidement imposée comme l’un des segments à la croissance la plus rapide dans l’offre de contrats à terme de Bitget, séduisant aussi bien les traders particuliers qu’institutionnels souhaitant accéder de manière fluide aux marchés traditionnels et crypto depuis une plateforme unifiée.

Pour accompagner cette adoption et réduire les barrières à l’entrée, Bitget propose une campagne promotionnelle offrant une réduction de 90 % sur les frais de trading pour toutes les paires de contrats à terme sur actions. Cette promotion, valable jusqu’au 31 janvier, permet aux traders d’explorer l’univers croissant des contrats à terme sur actions tokenisées avec des frais ultra-compétitifs, en cohérence avec la vision UEX d’un accès mondial inclusif et efficace.

« Voir les traders adopter les contrats à terme sur actions aussi rapidement est impressionnant », a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget. « Il est évident que les utilisateurs recherchent un moyen simple d’accéder à la fois aux marchés crypto et traditionnels, et ce cap montre à quel point cette transition s’accélère. »

Cette étape importante renforce davantage la vision UEX de Bitget, qui consiste à relier les marchés traditionnels aux actifs numériques grâce à un compte unique et unifié. En combinant actions tokenisées, produits dérivés crypto et analyses alimentées par l’IA, Bitget continue d’élargir l’accès aux opportunités d’investissement mondiales tout en améliorant la transparence, la flexibilité et la rentabilité.

Fondée en 2018, Bitget est la plus grande bourse universelle (UEX) au monde, servant plus de 120 millions d’utilisateurs et donnant accès à des millions de jetons crypto, actions tokenisées, ETF et autres actifs du monde réel, tout en fournissant en temps réel les prix du Bitcoin, d’Ethereum, de XRP et d’autres cryptomonnaies, au sein d’une seule et même plateforme. L’écosystème vise à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à ses outils de trading alimentés par l’IA, l’interopérabilité entre jetons sur Bitcoin, Ethereum, Solana et BNB Chain, et entend étendre l’accès des utilisateurs aux actifs réels. Du côté décentralisé, Bitget Wallet est une application financière conçue pour rendre la crypto simple, sécurisée et intégrée à la finance quotidienne. Forte de ses plus de 80 millions d’utilisateurs, elle relie les infrastructures blockchain au monde réel sous la forme d’une plateforme tout-en-un conçue pour acheter et vendre, échanger, dégager des revenus et payer en toute fluidité.

Bitget entend faire adopter les cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques, comme en témoigne son rôle de partenaire crypto officiel de la meilleure ligue de football au monde, LALIGA, sur les marchés de l’Est, de l’Asie du Sud-Est et de l’Amérique latine. Pour faire écho à sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associée à l’UNICEF pour appuyer l’éducation à la blockchain auprès de 1,1 million de personnes d’ici à 2027. Dans l’univers des sports mécaniques, Bitget est partenaire officiel crypto exclusif du MotoGP™, l’un des championnats les plus passionnants du monde.

