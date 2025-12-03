SKAGI: Tilkynning um nýtingu kauprétta og hækkun hlutafjár

Líkt og tilkynnt var um þann 3. desember 2024 eru í gildi kaupréttarsamningar við starfsfólk Skaga og dótturfélaga. Kaupréttarsamningarnir voru gerðir í samræmi við kaupréttaráætlun byggðri á 10. gr. laga um tekjuskatt nr. 90/2003 sem útfærð var af stjórn Skaga í júní 2024 og samþykkt af Skattinum í október sama ár.
Fyrsta innlausnartímabilinu samkvæmt kaupréttarsamningunum er nú lokið og bárust félaginu tilkynningar um nýtingu kaupréttar sem taka til samtals 9.379.970 hluta í félaginu á genginu 18,85 krónur á hvern hlut eða fyrir heildarfjárhæð kr. 176.812.461.
Í tengslum við uppgjörið hefur stjórn Skaga samþykkt að nýta heimild sína samkvæmt bráðabirgðarákvæði I í viðauka I við samþykktir félagsins, til að hækka hlutafé þess í þeim tilgangi að mæta skuldbindingum samkvæmt framangreindum kaupréttarsamningnum. Hlutafé félagsins verður því hækkað um 9.379.970 hluti og mun eftir hækkun nema kr. 1.916.079.970 að nafnvirði. Hver hlutur er að fjárhæð ein króna og fylgir hverjum hlut eitt atkvæði.
Hlutafjárhækkunin verður tilkynnt til og skráð af fyrirtækjaskrá Skattsins og nýir hlutir verða gefnir út af Nasdaq CSD og teknir til viðskipta á aðalmarkaði Nasdaq Iceland.