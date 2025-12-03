美物科技股份有限公司宣布与青岛融智汇生物科技有限公司签署谅解备忘录

中国厦门, Dec. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 美物科技股份有限公司（以下简称 “美物科技” 或 “公司”）（纳斯达克股票代码：WNW）今日宣布，于2025年11月25日与中国青岛的海洋生物科技企业青岛融智汇生物科技有限公司（Real BioTech (Qingdao) Ltd.，以下简称 “融智汇”）签署不具约束力的战略合作谅解备忘录（简称 “备忘录”）。该备忘录旨在确立双方的战略合作伙伴关系，共同致力于拓展公司在中国及全球的功效美容市场。

根据备忘录条款，双方将整合各自核心优势与资源，推动协同发展：​

・美物科技 是集功效美容产品研发、包装推广、产品销售及门店人才培训于一体的综合服务平台。

・青岛融智汇生物科技 主营海洋生物技术开发与推广业务，涵盖食品、医疗器械、化妆品、海洋生物止血材料及创伤敷料的研发、生产与销售，同时开展海洋生物微藻的养殖、加工及销售工作。​

通过此次战略合作，青岛融智汇计划凭借其研发能力与海洋生物资源，为美物科技提供产品研发支持、技术服务及技术咨询。美物科技认为，此次合作将提升公司在功效美容产品领域的竞争力，尤其在 “利用海洋活性成分开发美容解决方案” 方面。公司认为该领域是全球美容市场的高增长细分赛道，其增长动力源自消费者对天然、科学背书护肤品的需求持续上升。​

公司认为此次合作与美物科技的长期战略高度契合。通过整合融智汇在海洋生物技术领域的专业优势，以及美物科技的品牌运营与分销网络，公司相信双方将具备在快速发展的功效美容行业捕捉新机遇的能力，为客户、股东及合作伙伴创造更高价值。

​

关于美物科技股份有限公司（纳斯达克股票代码：WNW）​

通过其中国全资子公司，美物科技股份有限公司致力于提供高品质功效美容产品与专业服务。如需了解更多信息，请访问公司官方网站 www.wnw108.com。​

前瞻性声明​

本新闻稿包含符合《1995 年私人证券诉讼改革法案》定义的前瞻性声明。这些前瞻性声明包括但不限于有关战略合作预期收益、功效美容市场拓展及公司未来业务发展的表述。此类声明基于公司管理层当前的预期、估计及预测，存在可能导致实际结果与前瞻性声明中所示结果产生重大差异的风险与不确定性。可能影响实际结果的因素包括但不限于市场环境变化、监管动态、合作计划能否顺利实施，以及公司向美国证券交易委员会（SEC）提交的文件中披露的其他风险与不确定性。公司无义务因新信息、未来事件或其他原因更新或修订任何前瞻性声明。

联系人

美物科技股份有限公司

杨志超

邮箱: meiwuBS@usmeiwu.com