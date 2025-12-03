SKAGI: Viðskipti stjórnenda

Meðfylgjandi er tilkynning um viðskipti stjórnenda hjá Skaga vegna nýtingar kauprétta.
Viðhengi
- Sniðmát fyrir tilkynningu og opinbera birtingu viðskipta.. - Haraldur Þórðarson 03.12.2025
- Sniðmát fyrir tilkynningu og opinbera birtingu viðskipta.. - Arnór Gunnarsson 03.12.2025
- Sniðmát fyrir tilkynningu og opinbera birtingu viðskipta.. - Anna Rós Ívarsdóttir 03.12.2025
- Sniðmát fyrir tilkynningu og opinbera birtingu viðskipta.. - Sigrún Helga Jóhannsdóttir_03.12.2025
- Sniðmát fyrir tilkynningu og opinbera birtingu viðskipta.. - Steingrímur Arnar Finnsson 03.12.2025
- Sniðmát fyrir tilkynningu og opinbera birtingu viðskipta.. - Jón Árni Traustason 03.12.2025
- Sniðmát fyrir tilkynningu og opinbera birtingu viðskipta.. - Guðný Helga Herbertsdóttir 03.12.2025
- Sniðmát fyrir tilkynningu og opinbera birtingu viðskipta.. - Brynjar Þór Hreinsson 03.12.2025